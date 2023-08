Vodafone und OXG starten große Glasfaser-Offensive

Anzeige

Vodafone will sein Netz vergrößern und kündigte am Donnerstag gemeinsam mit OXG eine große Glasfaser-Offensive an.

Anzeige

Im Rahmen besagter Glasfaser-Offensive sollen bis zu 900.000 Haushalte schnelle Glasfaser-Anschlüsse erhalten, teilte Vodafone am Donnerstag mit. Der Ausbau beschränkt sich dabei auf das Bundesland Baden-Württemberg.

OXG ist eine Glasfaser-Allianz, die von Vodafone und Altice gestartet wurde. In den kommenden sechs Jahren soll diese Allianz bis zu sieben Milliarden Euro in neue Glaser-Anschlüsse in ganz Deutschland investieren, erklärt Vodafone. Das Unternehmen treibt laut eigenen Aussagen den Infrastruktur-Ausbau in Deutschland voran und erreicht in seinem bundesweiten Kabel-Glasfasernetz über 24 Millionen Haushalte mit Gigabit-Geschwindigkeit.

Vodafone erweitert Glasfaser-Netz

„Ein zentraler Baustein der Digitalisierung Baden-Württembergs ist der konsequente Ausbau von Glasfasernetzen, gerade für uns als Flächen- und Technologieland. Bei uns im Land schlägt das Innovationsherz Europas. Wir brauchen Gigabitnetze, um schnelles Internet auch wirklich überall dorthin zu bringen, wo wir es auch brauchen. Der schnelle und entschiedene Ausbau unserer digitalen Infrastruktur ist eine der wichtigsten Aufgaben unserer Regierung, für die ich mich seit dem ersten Tag mit aller Kraft einsetze. Seit 2016 haben wir deshalb eine Milliardeninvestitionsoffensive zum Ausbau des schnellen Internets gefahren und uns so bundesweit vom Mittelfeld ins Spitzenfeld bewegt. Genauso kraftvoll soll es weitergehen. Umso mehr freue ich mich über die Initiative von Vodafone und OXG. Es ist gut, dass Vodafone jetzt auch beim Thema Glasfaser im Land kräftig investiert. Diese Jahrhundertaufgabe schaffen wir nur, wenn wir gemeinsam, Kommunen, Land, Bund und Telekommunikationsunternehmen an einem Strang ziehen. Auf dem Weg zu unserem gemeinsamen ehrgeizigen Ziel sind die privaten Telekommunikationsanbieter ganz wichtige Partner. Alleine schafft es keiner – gemeinsam sind wir stark“, zitiert Vodafone den Minister Strobl.

Quelle: Vodafone