Vox experimentiert mit zwei neuen Formaten am Nachmittag

Ab Januar sieht der Nachmittag bei Vox anders aus: Der Sender versucht sich mit gleich zwei neuen Beauty-Formaten an seinem Programm aus.

Vox macht sich schick: Ab dem 20. Januar öffnen in der Beauty-Competition „Salonfähig – Wer macht schöner?“ immer montags bis freitags um 16 Uhr fünf Salonbesitzer einer Stadt die Türen ihrer Läden und stellen sich dem kritischen Urteil ihrer Kontrahenten.

Vier Wochen später wird der Sendeplatz dann von Deutschlands bekanntestem Make-up-Artist Boris Entrup übernommen: Auf der Suche nach den besten Beauty-Talents aus ganz Deutschland gibt er den Kandidaten in „Let’s Glow – Die Make-up-Challenge“ ab dem 17. Februar anspruchsvolle Aufgaben rund um Make-up und Hairstyling.

Wer bei dem wie ein „perfektes Dinner“ für Beauty-Shops anmutenden Neu-Format „Salonfähig“ am Freitag schließlich in den Kategorien „Ambiente“, „Treatments“ sowie „Angebot und Preis“ am meisten gepunktet hat, gewinnt das Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro. Am Ende einer „Let’s Glow“-Woche erhält der Sieger zwar nur eine Gewinnsumme von 1.000 Euro, dafür aber zusätzlich noch ein prall gefülltes Beautycase.