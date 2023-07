AVM: Neues Fritz-Labor für sechs Modelle

Anzeige

Das Unternehmen AVM hat in den vergangenen Tagen sechs Fritz-Geräte mit einer neuen Labor-Version ausgestattet.

Zum Ende des vergangenen Monats hat AVM das neue Fritz-Labor für fünf Geräte veröffentlicht. So konnten Nutzer der Fritzboxen 5590 und 5530 Fiber sowie der Fritz Repeater 6000, 3000 AX und 1200 AX seit dem 30. Juni eine neue Labor-Version beim Anbieter herunterladen.

Jüngst dazugekommen ist ein Labor-Update für die Fritzbox 4060. Für dieses Gerät kann man das aktuelle Labor seit dem 3. Juli 2023 beziehen und so für eine verbesserte Stabilität sorgen.

Die Fritzbox 5530 Fiber © AVM

Verbesserungen mit dem Fritz-Labor von AVM

Für die Fritz Repeater gibt der Hersteller zwei behobene Fehler an. So hat man den Neustart des Geräts nach einem Wechsel in das WLAN der Fritzbox von 160 auf 40 MHz behoben, kann man der Website entnehmen. Zudem hat man das Problem einer zeitweise verminderten WLAN-Leistung nach einem Neustart des Repeaters unter bestimmten Bedingungen beseitigt, teilt der Anbieter mit.

Für die übrigen Fritzboxen nennt AVM auf seiner Website folgende Verbesserungen:

Interoperabilität zu verschiedenen Gegenstellen verbessert

Datendurchsatz bei bestimmten PON-Gegenstellen verbessert

Option für automatische Übernahme von Priorisierungsbits eingefügt

weitere Netzbetreibervoreinstellungen hinzugefügt

Stabilität des Systems angehoben

Quelle: AVM

