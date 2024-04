HbbTV veröffentlicht eine neue Version der Test Suite

Die HbbTV Association, die offene Standards für die Verbreitung interaktiver TV-Dienste fördert, hat eine neue Version der HbbTV Conformance Test Suite veröffentlicht.

Die Test Suite v2024-1 der HbbTV Testing Group ist die erste große Aktualisierung in diesem Jahr und erhält 3.273 Testfälle, von denen 2.538 freigegeben wurden, teilte die Initiative am 4. April in Genf mit. 225 wurden dabei laut HbbTV Association auf dem HbbTV Testing Event in London im Februar genehmigt. Der Gesamtumfang habe sich im Vergleich zur vorherigen Version um 154 Tests erhöht, kann man der aktuellen Pressemitteilung entnehmen.

Die Details zur neuen HbbTV Test Suite

Wie die Initiative ausführt, enthält die neue Version 177 Tests für Features der neuesten Version der HbbTV-Kernspezifikation HbbTV 2-0-4 in Bereichen wie Barrierefreiheit, Sprachverständlichkeit und DVB-I, die jetzt für die Lizenznehmer der Test Suite verfügbar sein sollen.

Mit der HbbTV Test Suite können Gerätehersteller die Kompatibilität ihrer Produkte mit den aktuellsten HbbTV-Spezifikationen und ihren Features prüfen, erklärt die Association. Die Test Suite soll in den registrierten Testzentren zur Verfügung stehen, HbbTV-Mitglieder sollen sie in ihren eigenen Räumlichkeiten nutzen können, kann man der aktuellen Mitteilung entnehmen.