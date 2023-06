LG veröffentlicht neuen tragbaren UHD Heimkino-Projektor

Anzeige

Mit dem Cinebeam PU700R bringt LG einen neuen tragbaren Projektor mit UHD-Qualität für das Heimkino auf den Markt.

Das Objektiv des Cinebeam PU700R kann man um 90 Grad vertikal drehen, um die Wand oder Decke in eine Kinoleinwand verwandeln zu können, wie man der Produktankündigung von LG entnehmen kann. Für sein Design wurde das Gerät mit dem Red Dot Award ausgezeichnet. Der Cinebeam Projektor kann dabei Bilder in 4K UHD-Auflösung mit einer Größe von bis zu 120 Zoll und mit einer Spitzenhelligkeit von 1.000 ANSI-Lumen projizieren, wirbt der Hersteller. Auto Screen Adjustment soll zudem dafür sorgen, dass die Bildeinstellungen über den Winkel und Abstand zwischen Projektor und Projektionsfläche optimiert und die Bildgröße von 60 bis 120 Zoll angepasst werden.

Drahtlos streamen mit dem LG Cinebeam PU700R Projektor

Als weitere Merkmale für den Projektor nennt LG etwa HDR Dynamic Tone Mapping für eine Anpassung der Helligkeit in Echtzeit sowie eine intuitive Steuerung mit der webOS 22 Smart Plattform. Dabei soll man auch Inhalte von externen Geräten drathlos mit dem Cinebeam PU700R via Screen Share und Apple AirPlay 2 streamen können. Im Soundbereich kommt der Projektor mit einem eingebauten 5-W-Lautsprecher auf den Markt. Daneben kann man auch Bluetooth-Lautsprecher koppeln, um den Klang zu verbessern. Dank Dual-Sound-Output soll es darüber hinaus möglich sein, dass zwei Personen die Audioinhalte über Bluetooth-Kopfhörer in der jeweils bevorzugten Lautstärke hören, erklärt LG. Wer den Projektor nicht nur als Heimkino-Lösung verwenden will, soll ihn auch als LED-Stimmungslicht nutzen können, um die Atmosphäre eines Raumes aufzuwerten, wirbt der Anbieter.

Quelle: LG Electronics