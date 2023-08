Smart TV-Kooperation von LG und Amazon

Anzeige

Die Tech-Giganten LG Electronics und Amazon kooperieren bei der Integration eines Cloud-Services auf Smart TVs.

Anzeige

Über die Cloud-Gaming-Plattform Luna von Amazon können Kunden verschiedene Games ohne Installation auf ihren bereits vorhandenen Geräten spielen. Jetzt ist Luna auch auf LG-Smart TVs von 2021-2023 verfügbar. Der Zugriff ist entweder über die Home Screen Game Card auf Modellen von 2023 möglich oder durch das Herunterladen der Luna-App aus dem LG Content Store auf Modellen von 2021-2022.

Der Gaming-Hit „Fortnite“ ist für Amazon Prime-Mitglieder kostenlos verfügbar, ebenso wie eine wechselnde Auswahl anderer Spiele. Nutzer, die über ein Ubisoft-Konto verfügen, können sich auf dem LG Smart TV anmelden und dort ihre Games weiterspielen. Außerdem ermöglichen verschiedene Luna Abos den Zugriff auf unterschiedliche Gaming-Bibliotheken (nähere Details in diesem Artikel).

LG Smart TV-Besitzer können sich mit ihrem Amazon-Konto in der Luna-App anmelden, um den Gaming-Dienst zu nutzen. Sie benötigen dazu einen kompatiblen Controller, der entweder Bluetooth-fähig ist oder über die Luna Phone Controller App verbunden werden kann. Die Luna Phone Controller App ist als kostenloser Download in den App Stores von iOS, Android und Amazon erhältlich.

LG baut Gaming-Features in seinen TV-Geräten aus

Die Integration von Amazon Luna knüpft an andere Produktneuerungen von LG im Bereich Gaming an. Diese reichen von der Unterstützung der neuesten HDMI 2.1-Spezifikationen über die Einführung des Game Optimizer, einem Menü für Gamer, bis hin zu Produkten wie dem LG OLED Flex. Dieser biegsame 42 Zoll OLED-TV soll sich laut Hersteller besonders gut für Gaming auf Konsolen, PC oder in der Cloud eignen.

Wie das Urteil aus unserem Hause zum LG OLED Flex ausfällt, lesen Sie hier.

Mit Material von LG Electronics

Bildquelle: LG Smart TVs Amazon Luna: LG