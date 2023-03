Amazon Luna: Der neue Gaming-Dienst ist da – mit Vorteilen für Prime-Mitglieder

Anzeige

Nur einen Tag nach seinen ersten eigenen Smart-TVs hat Amazon seinen Cloud-Gaming-Dienst Luna jetzt auch in Deutschland verfügbar gemacht. Damit können Nutzer auf Geräten spielen, die sie bereits besitzen. Für Amazon Prime-Mitglieder winkt ein exklusives Angebot.

Anzeige

In den USA gibt es Amazon Luna bereits seit einem Jahr. Jetzt ist der Gaming-Dienst auch hierzulande verfügbar. Es ist nicht der einzige Streaminganbieter, der sich für die Spiele-Branche interessiert.

Mit Luna streamen Kunden Spiele in Konsolenqualität auf Geräten, die sie bereits besitzen. Luna bietet drei Spielebibliotheken zum monatlichen Abo an. Da Luna die Infrastruktur von Amazon Web Services (AWS) nutzt, sollen Kunden Spiele ohne langwierige Downloads oder Updates, teure Hardware oder komplizierte Installation streamen können. Ein besonderes Feature ist, dass Luna auch Live Twitch-Übertragungen ermöglicht.

Auch einen Luna-Controller hat Amazon entwickelt. Dieser wurde laut dem Unternehmen speziell fürs Cloud-Gaming entwickelt. Er verbindet sich über WLAN direkt mit der Cloud, um Spiele bequem zu steuern und die Latenz zu minimieren. Ohne zusätzliche Kopplung oder Konfigurationsänderungen können Spieler nahtlos zwischen verschiedenen Geräten wechseln, beispielsweise vom Fire TV zum Smartphone. Auch eine Verbindung über Bluetooth ist möglich.

Die Spielebibliotheken von Amazon Luna im Überblick

Luna+

Zugang zu Spielen aus diversen Genres – darunter Action, Abenteuer, Klassiker und mehr. Die größte und vielfältigste Spielesammlung in Luna enthält beliebte Titel wie „Beach Buggy Racing 2: Hot Wheels Edition“, „Spongebob: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated“ oder „Resident Evil 2“. Die Luna+-Bibliothek umfasst beliebte Titel für Spieler jeden Alters sowie eine Auswahl an Retro-Klassikern von Publishern wie Capcom und SNK.

Ubisoft+ Multi Access

Ubisofts Abonnementservice bietet Zugang zu beliebten AAA-Titeln von Serien wie „Assassin’s Creed“, „Watch Dogs“, „Tom Clancy“ oder „Far Cry“.

Jackbox Games

Das nur auf Luna erhältliche Jackbox Games-Abonnement umfasst Spiele wie „Quiplash“, „Trivia Murder Party“ und „Drawful“.

Amazon Luna: Kosten und Verfügbarkeit

Luna ist ab sofort in Deutschland auf kompatiblen Geräten wie Fire TV, Fire-Tablets, Windows PCs, Chromebooks, Macs, iPhones, iPads und Android-Smartphones verfügbar. Um mit dem Spielen zu beginnen, laden Kunden die Luna Controller-App für iOS oder Android herunter. Sie verwenden einen kompatiblen Controller eines Drittanbieters oder erwerben den Luna-Controller für 69,99 Euro.

Das Luna+-Abonnement kostet 9,99 Euro pro Monat. Jackbox Games ist für 4,99 Euro und Ubisoft+ Multi Access für 17,99 Euro monatlich erhältlich.

Besondere Vorteile für Prime-Mitglieder

Als besonderen Vorteil erhalten Prime-Mitglieder ohne zusätzliche Kosten Zugriff auf eine monatlich wechselnde Auswahl an Spielen. Im März ist das beispielsweise „Mega Man 11“ von Capcom und im April unter anderem das „Jackbox Party Pack 3“. Ebenso wie Luna+-Abonnenten können Prime-Mitglieder außerdem ihr Ubisoft Connect-Konto mit Luna verknüpfen und ausgewählte Ubisoft-PC-Spiele, die sie bereits besitzen, direkt auf ihrem Fire TV oder einem anderen unterstützten Gerät spielen.

Quelle: Amazon

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: Amazon Luna: Amazon