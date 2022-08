Telekom rüstet weiter Mobilfunk und 5G-Kapazitäten auf

Anzeige

Die Telekom baut ihr Mobilfunknetz an über 1000 Standorten aus. Zudem werden neue 5G-Kapazitäten an weiteren Standorten geschaffen.

Die Telekom hat ihr Mobilfunkangebot in den vergangenen fünf Wochen bundesweit an 1104 Standorten aufugerüstet. 285 LTE-Standorte wurden neu gebaut und zusätzliche LTE-Kapazitäten an 747 Standorten bereitgestellt. Außerdem wurden 5G-Kapazitäten an 72 Standorten neu geschaffen. Auf der 3,6 GHz-Frequenz funken bundesweit jetzt über 2000 5G-Standorte. Bereits heute können über 92 Prozent der Haushalte auf das 5G-Netz der Telekom zugreifen. Die Haushaltsabdeckung bei LTE liegt bei 99 Prozent.

Bis 2025 sollen 99 Prozent der Haushalte 5G nutzen können

Walter Goldenits, der Geschäftsführer Technologie der Telekom Deutschland, sagt dazu: „Aktuell funken über 100.000 Antennen an mehr als 34.000 Standorten im Netz der Telekom. Jährlich kommen mehr als 1500 neue Standorte hinzu, besonders im Bereich der Autobahnen und Bahnstrecken. Wir versorgen Deutschland mit 5G, unserem neuen Standard im Mobilfunknetz und erreichen bereits heute eine Haushaltsabdeckung von 92 Prozent. […] Bis 2025 werden 99 Prozent der Haushalte in unserem 5G-Netz surfen können.“

Wer wissen möchte, ob er vom Ausbau profitiert hat, kann auf www.telekom.de/netzausbau seine Mobilfunk-Versorgung prüfen. Auch die Berater in den Telekom-Shops und Fachmärkten sowie an der kostenfreien Hotline (0800 330 1000) informieren darüber.

Digital X 2022 findet im September in Köln statt

Die Digital X kommt am 13. und 14. September wieder nach Köln mit Bühnen, Marktplätzen, Markenhäusern und diversen Rednern. Megatrends der Zukunft und digitale Lösungen sollen hier erlebbar werden – u.a. in den Bereichen Mobilität, Nachhaltigkeit oder Gesundheit. Die Digital X ist Europas größte branchenübergreifende Digitalisierungsinitiative. Organisiert von der Deutschen Telekom engagieren sich in ihr über 300 nationale und internationale Partner. Weitere Details finden Sie unter www.telekom.com/digitalx.

Quelle: Deutsche Telekom AG

Bildquelle: Telekom baut Mobilfunk aus: Deutsche Telekom AG