Vodafone schließt Funklöcher: Datenverbrauch steigt durch Streaming

Vodafone hat ein Update bezüglich seines Mobilfunkausbaus gegeben und laut eigenen Angaben zahlreiche Funklöcher geschlossen.

Rund 900 Bauprojekte sollen im Juli 2023 vollendet worden sein, um Funklöcher zu schließen und Netzkapazitäten im Mobilfunk zu verbessern, teilte Vodafone am Dienstag mit. Dabei hat der Konzern laut eigenen Angaben 87 neue Mobilfunk-Stationen in Betrieb genommen und mit mehr als 800 weiteren Baumaßnahmen das LTE- und 5G-Netz verstärkt.

Ein Schwerpunkt soll im Juli auf dem Bau neuer mobiler Datenautobahnen vor Ort gelegen haben, erklärt der Anbieter. 111 der vollendeten Maßnahmen sollen dazu dienen, LTE-Funklöcher zu beseitigen und Funklöcher im Mobilfunk zu verhindern. Als Hintergrund der Ausbaumaßnahmen nennt Vodafone einen rasant wachsenden mobilen Datenverkehr in Deutschland mit einer jährlichen Steigerungsrate von mehr als 30 Prozent. Menschen surfen immer stärker im mobilen Internet, etwa aus beruflichen Gründen und um Inhalte zu streamen, erklärt der Konzern.

Darüber hinaus verweist Vodafone auf gezielt errichtete Zusatz-Netze, die im Juli bei 20 Großevents aufgebaut wurden. Dazu gehören laut Konzern etwa das Parookaville oder das Deichbrand-Festival. Der Datenverkehr auf solchen Events habe sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Mobile Mobilfunk-Stationen mit 20 Meter hohen Masten sollen Abhilfe schaffen, wie man der Mitteilung des Unternehmens entnehmen kann. Zusätzlich will Vodafone im Juli einige Versorgungslücken an Bahnstrecken geschlossen und sein Netz an Autobahnen und Wasserstraßen verstärkt haben.

Quelle: Vodafone

