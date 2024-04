JDI eLEAP: Der Quantensprung für OLED? (DF-Tech)

Der Panelhersteller Japan Display Inc. machte bereits 2011 auf sich aufmerksam, als Sony, Toshiba und Hitachi gemeinsam die Gründung einer neuen Firma verkündeten, die sich auf die Produktion von kleineren LC-Displays spezialisierte.

Die größten Erfolge erzielte Japan Display Inc. (JDI) durch die Produktion kompakter LC-Screens, die sogar im Apple-iPhone und der Nintendo Switch zum Einsatz kamen. In jüngster Vergangenheit schaffte es JDI hingegen durch wirtschaftliche Schieflagen in die Schlagzeilen, sodass zahlreiche Produktionsbereiche abgetreten werden mussten. Der Zukunftshoffnung JOLED (Japan OLED, ein Joint-Venture zwischen Sony und Panasonic) blieb der wirtschaftliche Durchbruch ebenfalls verwehrt. Dabei sollte die OLED-Produktion im Druckverfahren den Displaymarkt regelrecht umkrempeln. Nun soll es stattdessen eLEAP richten: JDIs nächste Generation von OLED-Displays, die mit einer noch höheren Leuchtstärke und Effizienz auftrumpfen sollen.

eLEAP-OLED

JDIs Trumpfkarte: Ein neues Produktionsverfahren namens eLEAP. Die Abkürzung steht für „environment positive, Lithography with maskless deposition, Extreme long life, lower power, high luminance, Any shape Patterning“.

Bildquelle: JDI

Um OLED-Substanzen pixelperfekt auf das Trägermaterial aufzutragen, wird bei eLEAP auf den Einsatz dünner Metallplatten (Feinmetallmaske: FMM) verzichtet. Stattdessen kommt die Fotolithografie-Technik zum Einsatz, sodass über ein Belichtungsverfahren die notwendige Pixelstruktur erreicht wird.

Durch eLEAP verspricht JDI die zwei- bis dreifache Bildhelligkeit und die dreifache Lebensdauer gegenüber konventionellen OLED-Displays. Zum Vergleich werden nicht High-End-OLED-Displays herangezogen, sondern Standard-OLED-Displays mit einer Bildhelligkeit zwischen 300 und 400 Nits. Durch eLEAP sollen sich auch XXL-Bilddiagonalen kostengünstiger fertigen lassen, was Preisanstiege für riesige OLED-Displays zukünftig erträglicher gestalten dürfte.

Das Potenzial

Für die erste eLEAP-OLED-Generation, die voraussichtlich in Laptop-Displays zum Einsatz kommt, verspricht JDI eine Spitzenhelligkeit von 1600 Nits innerhalb einer kostengünstigen Single-Stack-OLED-Struktur. Mit dieser Leuchtstärke sollen sich eLEAP-Displays auch für den Außeneinsatz eignen und selbst LED-LCDs Paroli bieten.

Je nach eLEAP-Konfiguration sollen OLED-Displays in den nächsten Jahren mit einer Spitzenhelligkeit von 3000 Nits auftrumpfen. Ein nicht minder bedeutender Pluspunkt: JDI verspricht durch eLEAP aktuelle Nachleucht- und Burn-in-Probleme so stark zu mindern, dass eLEAP-OLED-Displays auch mit statischen Bildanzeigen keine Probleme haben sollen.

Bildquelle: JDI

Der Anfang

JDI kündigte eLEAP bereits 2022 im großen Stil an, doch bis 2025 wird es kaum möglich sein, entsprechende Displays mit eigenen Augen zu beurteilen. Nach einer erfolgreichen Testproduktion im vergangenen Jahr will JDI die Massenproduktion der ersten eLEAP-Displays in der G6-Fabrik in Mobara (Japan) bis Ende 2024 ankurbeln. Zugleich skizziert JDI eine leuchtstarke eLEAP-Zukunft für XXL-OLEDs innerhalb einer modernen G8-Produktion. Aktuell liegt die Produktionsausbeute mit dem eLEAP-OLED-Fertigungsverfahren bei knapp 60 Prozent, doch JDI verspricht hier rasche Verbesserungen.

Konkurrenz zieht mit

Die OLED-Konkurrenz schläft derweil nicht: Der Verzicht des FMM-Verfahrens bei der OLED-Display-Produktion wird auch bei anderen OLED-Herstellern forciert. Selbst bisherige QLED-LCD-Hersteller wie TCL CSOT liebäugeln mit einem OLED-Display-Einstieg.

Ironie des Schicksals: JDIs JOLED-Drucktechnik soll die Grundlage für CSOTs OLED-Display-Produktion bilden. Seit 2020 griff CSOT dem finanziell angeschlagenen JDI unter die Arme, bis das JOLED-Projekt im Jahr 2023 aufgelöst und die Produktionsbereiche von Japan nach China verlagert wurden. Erste Prototypen eines OLED-Laptop-Displays im Druckverfahren wurden jüngst mit Auszeichnungen prämiert, sodass der Produktionsstart der ersten TCL-CSOT-OLED-Screens nur eine Frage der Zeit darstellen dürfte.

In den nächsten Jahren bahnt sich ein regelrechter OLED-Technologie-Wettlauf zwischen LG Display, Samsung Display, CSOT, BOE und JDI an. Der womöglich größte JDI-Joker sind die zahlreichen Patente: Der kommende OLED-Wettstreit dürfte schließlich nicht nur technologisch, sondern auch gerichtlich ausgefochten werden.