OLED TV: Panasonic mit neuen Top-Serien auf CES 2024

Auf der CES 2024 hat Panasonic zwei neue OLED TV Flaggschiff-Serien vorgestellt. 4K Bildqualität, AI Prozessor und Fire TV sollen das Fernseh-Erlebnis revolutionieren.

Z95A (65 und 55 Zoll) und Z93A (77 Zoll) sind die zwei neuen OLED TV Serien, die Panasonic auf der Branchenmesse CES 2024 angekündigt hat. Die Spitzen-Serien haben Panasonic Fire TV integriert und fassen dadurch Inhalte aus TV und Streaming auf einem personalisierten Startbildschirm zusammen. Die OLED Fernseher sind mit Alexa-fähigen Geräten kompatibel, über das Smart Home Dashboard lassen sich vernetzte Smart-Geräte steuern. Erstmals ist auf den Panasonic Smart TVs eine Fernfeld-Sprachsteuerung für Alexa integriert. Auch mit Apple Home und Airplay sind Z95A und Z93A kompatibel, sodass Nutzer etwa mit Siri den TV steuern und Inhalte vom iPhone und iPad streamen können.

Panasonic OLED TVs integrieren Fire TV und Penta Tuner

© Panasonic

Der Panasonic Penta Tuner soll für erweiterten Signalempfang sorgen. Neben Satelliten-, Kabel- und Antennenempfang unterstützt der Penta Tuner auch den Empfang über das Internet (IPTV) und das Heimnetzwerk (TV>IP). Die HbbTV Operator App bietet zudem Zugriff auf Live- und On-Demand-Inhalte, ohne dass Hardware oder Smartcards erforderlich sind.

Panasonic: Master OLED Panel und AI Prozessor sorgen für glasklare Bildqualität

Die OLED TVs Z95A und Z93A kombinieren einen neuen Chip, den HCX Pro AI Prozessor MK II, mit dem Master OLED Ultimate Panel (bzw. Master OLED Pro Cinema size für den Z93A). Der neu entwickelte HCX Pro AI Prozessor MK II ist das Herzstück der ebenfalls neuen 4K Remaster Engine. Diese sorgt laut Hersteller durch die Kombination von KI und mathematischen Modellen für gestochen scharfe, natürliche Bilder und eine überragende Rauschunterdrückung beim Streaming. Der Panasonic Z95A verwendet ein Master OLED Ultimate-Panelmodul, das über ein modernes Micro Lens Array und ein mehrschichtiges Wärmemanagement verfügt. Dank der verbesserten Ansteuerungstechnologie und des Wärmemanagements biete das Panel eine „noch nie dagewesene“ Helligkeit.

Beide OLED TVs unterstützen auch Dolby Vision IQTM Precision Detail – ein Bildverbesserungssystem, das darauf abzielt, zusätzliche Details sichtbar zu machen. Diese Weiterentwicklung von Dolby Vision IQTM passt den Lichtpegel in jedem Bildschirmbereich an, um mehr Details hervorzuheben, ohne die Helligkeit zu stark zu erhöhen.

Z95A und Z93A unterstützen Dolby Vision und Dolby Atmos

Diese Technologie arbeitet mit integrierten Umgebungslichtsensoren des Fernsehers zusammen und passt das Bild auf dem Display gemäß der Umgebungshelligkeit entsprechend an. So sei auch in dunklen Szenen möglichst jedes Detail zu sehen. Der neue HCX Pro AI-Prozessor MK II ermöglicht auch Dolby Vision-Unterstützung mit bis zu 144 Hz. Überhaupt sind Z95A und Z93A laut Panasonic mit die ersten OLED TVs, die eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz ermöglichen, was insbesondere Gaming-Fans freuen dürfte. In diesem Zusammenhang sei auch die HDR-Bildanpassung mit Tone Mapping OFF erwähnt, die HDR-Spiele direkt an der Quelle anpassen soll.

In Zusammenarbeit mit Hollywood-Partnern habe man die neuen OLED-Displays sorgfältig abgestimmt, um sicherzustellen, dass die Inhalte so gesehen und gehört werden, wie sie von den Filmschaffenden beabsichtigt waren: mit 360-Soundscape-Pro tuned by Technics, mit multidirektionalen Lautsprechern und Dolby Atmos-Unterstützung für 3D Surround Sound.