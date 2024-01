Panasonic und Amazon tüfteln mit Fire TV OS an Bild und Ton

Mit den OLED-Modellen Z95A und Z93A hat Panasonic bei der CES 2024 bereits die ersten Früchte der Fire-TV-Partnerschaft mit Amazon präsentiert, nun erläutert man die Ausmaße des Deals.

Die Lizenzvereinbarung für Fire TV zielt darauf ab, einen Fernseher zu entwickeln, der ein noch nie dagewesenes visuelles Erlebnis bietet. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Bereitstellung einer optimalen Bild- und Tonqualität. Ein personalisierter Startbildschirm wird das Auffinden und Erleben von Inhalten verbessern, indem er Streaming-Dienste, Apps, Live-Kanäle und maßgeschneiderte Empfehlungen zusammenführt.

Bildquelle: Panasonic

Panasonic Entertainment & Communication Co, Ltd. (Hauptsitz: Moriguchi, Osaka, CEO: Akira Toyoshima) gibt Zusammenarbeit mit Amazon.com Services LLC bekannt

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit stellt Panasonic, wie bereits auf der CES 2024 geschehen und erwähnt, ab diesem Jahr neue Fernseher mit Fire TV als Betriebssystem und einzigartigen Technologien wie Bildverarbeitung in Echtzeit sowie stetig verbesserter Benutzerfreundlichkeit und vielseitigen Anschlussmöglichkeiten vor. Im weiteren Verlauf plant das Unternehmen, sein Angebot an Fernsehern mit integriertem Fire TV auch noch zu erweitern.

Fernseher haben sich über die schlichte Wiedergabe traditioneller Sendungen und aufgezeichneter Inhalte hinaus weiterentwickelt. Sie dienen jetzt als Bildschirm für eine breite Palette von Inhalten, von Smart-Home- oder Streaming-Diensten bis hin zum klassischen Fernsehen.

Panasonic bringt seine Expertise in den Bereichen hochwertiger Bild- und Tontechnologie, Kommunikations- und Digitaltechnologie sowie Softwareentwicklung für die Geräteintegration in die Partnerschaft ein und wird diese Fähigkeiten mit den Stärken von Amazon Fire TV in der UX-Entwicklung und bei inhaltlichen Angeboten zusammenführen.

Diese Synergie soll darauf abzielen, visuelle Erlebnisse mit optimaler Bild- und Tonqualität und eine nahtlose Konnektivität zu Hause und unterwegs mit kompatiblen IoT-Geräten und Aufnahmegeräten zu gewährleisten.