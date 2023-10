TCL bewirbt Gaming-Funktionen für neue QD-Mini LED TVs

Anzeige

Schnelle Reaktionszeiten, 4K-Auflösung, HDR-Unterstützung und Dolby Vision – TCL legt die neuesten QD-Mini LED-Großbildfernseher auf Gaming-Freunde aus.

TV-Geräte-Hersteller TCL sieht im Videospielmarkt offenbar große Überschneidungen zu seiner eigenen Kundengruppe und stellt nun verschiedene Gaming-Funktionen für seine neuen QD-Mini-LED-Großbildfernseher vor. So zum einen eine geringere Eingabeverzögerung, insbesondere bei TCL-Fernsehern mit der Funktion „Gaming Mode“ (Game Master oder Game Master Pro), was die Latenz zwischen dem Drücken einer Taste auf dem Controller und der Anzeige der entsprechenden Aktion auf dem Bildschirm verringern soll. Auch die Bildwiederholraten sollen laut TCL bei den meisten Geräten native 144 Hz oder sogar 240 Hz in Full HD liefern können.

TCL LED-TVs mit 4K, HDR und Dolby Vision

© TCL Electronics – Der TCL QLED 4K TV 55C745 wurde mit dem EISA „GAMING TV 2023-2024″ Award ausgezeichnet

Wo doch TCL so viel wert auf ein hochwertiges Gaming-Erlebnis legt, ist die 4K-Auflösung natürlich ein Muss, die viele Geräte des Herstellers laut dessen Angaben ermöglichen. HDR- und Dolby-Vision-Gaming-Unterstützung sollen zudem den Kontrast, die Farbgenauigkeit und die Helligkeit von Spielen verbessern. Zudem bewirbt TCL seine TV-Modelle mit einem speziellen Game Mode und ALLM, welches den Fernseher automatisch in einen Modus mit niedriger Latenz schaltet, wenn er eine angeschlossene Spielkonsole erkennt.

QLED-TVs für Spiele-Freunde

TCL stellt folgende hauseigene TV-Geräte besonders als für Spiele geeignet heraus: Der QLED 4K TV 55C745 kommt laut Hersteller mit Full Array Local Dimming-Kontrast, Farbenreichtum, gesteigerter Helligkeit, dem Modus „Game Master 2.0“, HDMI 2.1, ALLM für die Latenzverringerung, 144Hz VRR, FreeSync Premium Pro, einer TCL Game Bar und 240Hz Game Accelerator daher. Das Modell 55C805 bewirbt TCL mit Full Array Mini LED der 5. Generation, QLED, 4K HDR Premium 1300, 144Hz Motion Clarity Pro für mehr Kontrast und HDR-Bildqualität sowie dem „Game Master Pro 2.0“-Modus, 144Hz VRR, einer Game Bar, 240Hz Game Accelerator und den neuesten unterstützten HDR-Formaten.

© TCL Electronics – Auch mit dem QD-Mini LED TV C805 will TCL Spiele-Freunde überzeugen

KI-Algorithmen sollen die Leistung verbessern

Ein weiteres TV-Modell, das auch gut für Spiele geeignet sei, ist der 65C955 mit 2.000 lokalen Dimmzonen und sowie dem Onkyo-Audiosystem mit 120 Watt und Dolby Atmos. Der QD-Mini LED TV X955 soll sogar über 5.000 Full Array Local Dimming-Zonen bieten und eine Helligkeit von über 5.000 Nits. Zudem preist TCL bei zweitgenanntem Gerät mehr als eine Milliarde Farben und eine DCI-P3-Farbskala von 98 % Prozent an sowie den AiPQ Prozessor 3.0, der durch proprietäre KI-Algorithmen, die Klarheit, den Kontrast, HDR-Unterstützung, Farben und Bewegungen in verschiedenen Szenen optimieren soll.

Quelle: TCL Electronics

