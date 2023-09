Die neue Generation der 4K Beamer von BenQ

Anzeige

In unserem digitalisierten Alltag, in dem besonders audiovisuelle Erfahrungen immer wichtiger werden, bieten die beiden neuen Beamer-Modelle W2710i und TK860i von BenQ eine neue Dimension des Heimkinoerlebnisses. Mit ihrer hochauflösenden 4K-Bildqualität, beeindruckenden Helligkeit und innovativen Funktionen eröffnen sie eine faszinierende Welt des Entertainments. Zudem integrieren beide Beamer Google-zertifiziertes Android TV™ mit vorinstallierter Netflix App und ermöglichen damit direkten Zugriff auf alle Inhalte des beliebten Streaming-Anbieters sowie auf das vielfältige Angebot im Google Play Store.

Intensive und satte Farben in Kinoqualität von BenQ

Der W2710i und der TK860i sind mit der BenQ eigenen Technologie HDR-PRO™ ausgestattet, welche HDR10+/HDR10/ HLG-Inhalte unterstützt und ihnen eine beeindruckende Tiefe verleiht. Zudem verbessert HDR-PRO™ den gesamten Dynamikbereich der Projektoren: zum einen durch Local Contrast Enhancement, einen hochmodernen Algorithmus, der jedes Bild in ein Raster unterteilt, die Helligkeit analysiert und das Gamma jedes Bereichs automatisch optimiert, sodass mehr Details in dunklen und hellen Bereichen erhalten bleiben. Zum anderen hilft das dynamische Tone Mapping mit einer Anpassung von Bildkontrast und Helligkeit dabei, Details in dunklen oder schattigen Bereichen sichtbar zu machen und gleichzeitig eine Überbelichtung heller Bereiche zu verhindern.

Mit der CinematicColor™-Technologie erzielen die BenQ Heimkino Beamer eine hervorragende visuelle 4K-HDR-Qualität und geben die Farben so wieder, wie Filme und Serien von ihren Machern vorgesehen wurden.

BenQ TK860i – bestes HDR-Erlebnis in hellen Räumen

Der 4K Tageslicht Beamer TK860i ist mit seinen 3.300 ANSI Lumen besonders lichtstark, was sich perfekt für den Einsatz in Räumen mit Tageslichteinfall eignet. Darüber hinaus liefert er HDR10-Unterstützung sowie eine 98 %-ige Abdeckung des Rec. 709 Farbraums. Sportbegeisterte und Gamer kommen bei diesem Modell dank Motion Enhancer und Fast Mode voll auf ihre Kosten, da beide Funktionen für die flüssige Wiedergabe von Videoinhalten ohne störende Artefakte oder hohe Latenz sorgen.

BenQ W2710i – echtes Kinofeeling zuhause

Der 4K Heimkino Beamer W2710i liefert mit seinen 2.200 ANSI Lumen und 95 % DCI-P3-Farbraumabdeckung langlebige 4K-HDR-Bilder mit einer hohen Farbgenauigkeit in hellen bis dunklen Szenen. Ein besonders flüssiges Kinofeeling erhalten NutzerInnen insbesondere durch den integrierten Filmmaker Mode und die 24p Bildwiederholrate. Echte Heimkinofans wird vor allem der im Lieferumfang beigefügte Kalibrierreport freuen, welcher die Messungen ab Werk protokolliert.

Einfaches Setup der 4K Beamer von BenQ

Funktionen, wie horizontaler und vertikaler Lens-Shift, 1,3-facher Zoom sowie 2D-Keystone-Korrektur dienen der schnellen Installation der 4K Beamer W2710i und TK860i am gewünschten Aufstellort. Neben den 2 × 5 Watt Lautsprechern, liefern die Android TV™ Beamer zur flexiblen Integration in das eigene Heimkinosetup alle wichtigen Anschlüsse, wie HDMI eARC, zur Dolby Atmos Wiedergabe. Darüber hinaus erlauben der W2710i und der TK860i die drahtlose Projektion, um komfortabel Inhalte direkt und kabellos von persönlichen Mobilgeräten zu übertragen.

Beide 4K Beamer sind ab sofort zu einem unverbindlichen Verkaufspreis von jeweils 1.799 Euro inkl. MwSt. im Handel erhältlich.

Die Varianten ohne Android TV™ Funktionalität unter den Produktbezeichnungen W2710 und TK860 sind zum unverbindlichen Verkaufspreis von jeweils 1.699 Euro inkl. MwSt. erhältlich.

Bildquelle: BenQ-tk860: © BenQ

BenQ Beamer: © BenQ