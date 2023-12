UHD und 4K: Was ist eigentlich der Unterschied?

Die Bezeichnungen UHD und 4K werden im Alltag oft gleichbedeutend verwendet, tatsächlich gibt es aber Unterschiede. Nur welche sind das?

Die Erklärungen für die Unterschiede, aber auch für die Gemeinsamkeiten von UHD und 4K liegen in der Bildschirmauflösung bzw. in der sogenannten Pixeldichte (PPI = Pixesl Per Inch). Eine höhere Auflösung mit mehr Pixeln sorgt selbstredend für das schärfere Bild. So gilt sowohl für UHD als auch für 4K, dass beides in etwa der vierfachen Auflösung von Full HD entspricht. Doch genau hier liegt auch der Hund begraben bzw. hier ist der entscheidende Unterschied verborgen.

Das ist der Unterschied zwischen UHD und 4K

©Proxima Studio/stock.adobe.com – Bei vielen TV-Anbietern können inzwischen auch UHD-Sender gebucht werden

Wortwörtlich steht die Abkürzung UHD für Ultra High Definition und beschreibt den offiziellen Nachfolgestandard von Full HD. Die Auflösung von UHD umfasst demnach 3.840 x 2.160 Pixel, ist also viermal so hoch wie Full HD mit 1.920 x 1.080 Pixeln. Die Bezeichung 4K bedeutet übersetzt in etwa Vier Kilo, also annähernd 4.000. Die 4K-Auflösung beträgt demnach 4.096 x 2.160 Pixel und ist damit minimal höher als UHD.

Hinzu kommt der Unterschied im Seitenverhältnis. Die UHD-Auflösung entspricht einem Seitenverhältnis von 16:9, wogegen sich bei einer 4K-Auflösung ein Verhältnis von 17:9 ergibt. So erklärt sich auch, woher die beiden Begriffe ursprünglich stammen. In der Kinotechnik, wo das 17:9-Format häufiger ist, hat sich der 4K-Standard durchgesetzt. Dagegen kommt die Abkürzung UHD aus der TV-Industrie, deren Heimgeräte üblicherweise 16:9 bevorzugen.

Worauf muss beim Kauf eines TV-Gerätes geachtet werden?

Bild: Panasonic, Auerbach Verlag – Das 4K-TV-Gerät TX-50JXW854 gibt es bei DITIGAL FERNSEHEN im Test

Der Schärfe-Unterschied zwischen der minimal höheren 4K-Auflösung gegenüber UHD spielt für das menschliche Auge kaum eine Rolle, das Seitenverhältnis allerdings schon. Da echte 4K-Darstellungen in einem 17:9-Format daher kommen und die meisten TV-Geräte auf 16:9 geeicht sind, können bei einer echten 4K-Darstellung auf einem UHD-Gerät kleine schwarzen Balken am oberen und unteren Bildschirmrand entstehen.

Hier können die Bezeichnungen der TV-Geräte verwirrend sein, da 4K und UHD eben oft synonym oder sogar zusammen verwendet werden. In der Regel lässt sich dabei Folgendes feststellen: Ist der Fernseher als UHD, als UHDTV oder auch als 4K-UHD-Gerät ausgewiesen, ist auch die UHD-Auflösung gemeint, also die 3.840 x 2.160 Pixel im 16:9-Verhältnis. Wird das TV-Gerät hingegen ausschließlich mit 4K oder auch DCI 4K beschrieben, sind die 4.096 x 2.160 Pixel im 17:9-Verhältnis gemeint.