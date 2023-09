XGIMI: Weltweit erster 4K Langdistanz-Projektor mit Dolby Vision

Anzeige

XGIMI hat seinen neuen Flaggschiff-Projektor vorgestellt. Der Horizon Ultra mit Hybridsystem soll als erster 4K-Langdistanz-Projektor mit Dolby Vision echtes Kinogefühl in die heimischen vier Wände bringen.

Mit dem Horizon Ultra will XGIMI neue Maßstäbe im Home Entertainment setzen. Denn der Projektor verfügt über ein hybrides Laser- und LED-System und eine Hardware-Level-Computing-Optik, die bisher nur in Luxusprojektoren zum Einsatz kam. Der Horizon Ultra ist also der erste 4K Langdistanz-Projektor mit Dolby Vision, der für Normalverbraucher erhältlich ist. Der Hersteller verspricht so ein Maß an Heimkino-Entertainment, das Nutzer bisher nur aus dem richtigen Kino kennen.

Hybridsystem kombiniert Laser und LED für bessere Farbgebung

Der Horizon Ultra ist der erste XGIMI-Projektor, der mit der neuesten Laser-LED-Dual-Light-Technologie ausgestattet ist – ein Hybridsystem, das Laser- und LED-Licht kombiniert. Auf dem Projektorenmarkt wird in der Regel entweder Laser- oder LED-Licht verwendet, so dass trotz der Vorteile beider Technologien weiterhin auch die individuellen Nachteile der jeweiligen Lichtarten bestehen bleiben.

Das neuen Dual-Light-System von XGIMI im Horizon Ultra soll das Beste aus beiden Technologien vereinen, um ein kontinuierliches, natürliches Spektrum mit einem ultraweiten Farbraum, ultrahoher Helligkeit und ultrapräziser Farbmetrik zu erzeugen. Dieses neue System bietet mit 2.300 ISO-Lumen das bisher hellste Bild von XGIMI. Das entspricht einer Steigerung von 77 Prozent gegenüber dem Vorgängermodell Horizon Pro.

Seine DCI-P3-Farbraumabdeckung liegt bei über 95,5 Prozent, während die Rec.709-Farbraumabdeckung 99,9 Prozent übersteigt, was eine hervorragende Reproduktion von Filmfarben ermöglichen soll. Eine speziell für den Horizon Ultra entwickelte Kalibrierungsplattform mit hoher Farbgenauigkeit erreicht eine durchschnittliche Farbgenauigkeit von △E≈1. Das wurde von zwei unabhängigen Instituten – der SGS in der Schweiz und dem TÜV Süd Deutschland – zertifiziert. Das Ergebnis sei ein äußerst komfortables Seherlebnis mit einem klaren Bild ohne Farbsäume oder Flecken.

Der 4K-Projektor Horizon Ultra von XGIMI (Bild: XGIMI)

Intelligente Umgebungsanpassung

Mit dem Horizon Ultra hat XGIMI die Intelligent Screen Adaption-Technologie 3.0 (ISA 3.0) eingeführt. Das ist ein verbessertes optisches System auf Software- und Hardware-Ebene, das bisher nur in Projektoren für Kinos und im Luxussegment eingesetzt wurde. Die Umgebungsbedingungen des Zuschauers haben einen entscheidenden Einfluss auf das Seherlebnis. Beleuchtung, Wände und Vorhänge und die Platzierung des Projektors beeinflussen die Leistung von Standardprojektoren. Die ISA 3.0-Technologie von XGIMI passt sich mit Hilfe von Software und Hardware dynamisch an die Betrachtungsumgebung an, um jederzeit die beste Bildqualität zu gewährleisten.

Der Horizon Ultra ist via ISA 3.0 auch hardware-seitig mit einer dynamischen Blende zur Anpassung von Helligkeit und Kontrast, einem dynamischen Farbanpassungsmodul und einem automatischen optischen Zoom-Modul für eine fehlerfreie Skalierung der Leinwand ausgestattet. Zusammen bieten die drei Hardware-Verbesserungen ein optisches Verarbeitungssystem, das sich in Echtzeit ändern kann. Ein Beispiel: ISA 3.0 ermöglicht eine dynamische Anpassung von Helligkeit und Farben. Das bedeutet, die Helligkeit wird tagsüber erhöht und die Farben bei Nacht.

XGIMI Horizon Ultra – Preis und Verfügbarkeit

Die Horizon Ultra ist ab heute, 1. September, für 1.899 Euro auf der Seite des Herstellers und Amazon erhältlich, weitere autorisierte Händler sollen folgen.

Quelle: XGIMI / Schwartz PR

Bildquelle: XGIMI Horizon Ultra Szenebild: XGIMI