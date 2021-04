Vodafone startet bald LTE-Umstellung in mehreren Städten

Anzeige

Laut Vodafone sollen schon bald Millionen Vodafone Kunden von dem leistungsstärkeren 4G profitieren. Das veraltete 3G-Netz soll dabei dem moderneren LTE-Netz weichen.

Im Zuge der Umstellung will Vodafone das bislang für 3G verwendete 2100 MHz Frequenzband mit insgesamt 20 MHz für LTE umwidmen. Die erforderlichen technischen Vorbereitungen seien dafür bereits weitestgehend abgeschlossen, teilt das Unternehmen heute mit. Im Sommer soll das alte 3G-Netz dann abgeschaltet werden. Damit es bei der Aufrüstung auf 4G LTE zu keinen Komplikationen kommt, will Vodafone im Vorfeld den Umstellungseffekt in verschiedenen Städten untersuchen.

Als erste drei Pilot-Städte kündigt Vodafone jetzt Mainz, Wiesbaden und Chemnitz an. In diesen Städten soll die Abschaltung des 3G-Netzes bereits am dritten Mai erfolgen. Wenige Tage später sei die neue LTE-Spur dann nutzbar, erklärt Vodafone. In Mainz und Wiesbaden sollen an mehr als 300 Standorten die 3G-Dienste abgeschaltet werden. Auch in Chemnitz betrifft das laut Unternehmen über 300 Mobilfunkstationen.

LTE verbessert Upload und Download

Von den bereits für LTE verwendeten 15 MHz kommen in den drei Pilotstädten also noch die verbliebenen 5 MHz hinzu. Das soll in beiden Fahrtrichtungen funktionieren, erklärt Vodafone weiter. Sowohl im Upload als auch im Download sollen dann jeweils 20 MHz aus dem 3G Frequenzspektrum für LTE umgewidmet worden sein. Erste Erfahrungen habe man mit dem verbesserten LTE-Netz bereits 2020 im Thüringischen Suhl gesammelt. Wie das Unternehmen betont, habe man dort eine um bis zu 40 Prozent höhere Datenrate festgestellt. Für den Zuwachs seien damals jedoch nur 15 der insgesamt verfügbaren 20 MHz verwendet worden.

Der Stichtag für den Umbau soll nun der 30. Juni sein. Im Zuge der Vorbereitungen sollen Service-Techniker des Unternehmens bislang über 17.000 Mobilfunkstationen angefahren und die verbaute Systemtechnik für die Abschaltung vorbereitet haben. In ganz Deutschland sollen nur noch etwa zwei Prozent der Vodafone-Kunden kein LTE-Netz nutzen; der Datenverkehr im 3G-Netz soll rapide abnehmen. Seit Ankündigung der 3G-Abschaltung im Frühjahr 2020 habe er sich laut Unternehmen massiv reduziert und soll nur noch etwa 1,5 Prozent des mobilen Datenverkehrs im Vodafone-Netz ausmachen.

Wechsel von 3G zu LTE

Um das verbesserte Netz nutzen zu können, müssen Tarif und Mobilfunkgerät die LTE-Technologie unterstützen. Aus diesem Grund hat Vodafone laut eigenen Angaben bereits in allen Tarifen die LTE-Nutzung freigeschaltet. Ältere SIM-Karten, die kein LTE unterstützen, will Vodafone kostenlos austauschen. Wer kein modernes Smartphone nutzt, soll nach der 3G-Abschaltung über das 2G-Netz weiter telefonieren können. Über das LTE-Netz kann man zudem von einer verbesserten Sprachqualität profitieren, sofern ein VoLTE-fähiges Smartphone vorliegt.

Weitere Informationen zur 3G-Abschaltung findet man auf der Seite von Vodafone. Darüber hinaus bewirbt das Unternehmen einen eigenen Online-Shop mit diversen Angeboten für den Wechsel von 3G zu LTE.