Black Friday: Die besten Fernseher-Deals

Rabatte satt gibt es an diesem Black Friday. Im Bereich hochauflösender 4K UHD Fernseher gibt es bei Marken wie Samsung, LG und Sony einige Schnäppchen abzustauben. Ein Überblick.

Die Schnäppchenjagd im November nimmt am heutigen Black Friday ihren Höhepunkt. Bei Amazon, Otto, Mediamarkt und Saturn winken Rabatte auf Unterhaltungselektronik und andere Kategorien. Wer jetzt einen 4K UHD Fernseher von Samsung, LG und Co. kaufen will, sollte zuschlagen – immerhin verspricht der Black Friday echte Preisvorteile.

Black Friday bei Mediamarkt und Saturn: 50 Prozent Rabatt auf LG OLED TV

LG OLED evo TV (Bild: LG Electronics)

Bei den Elektronikhändlern Mediamarkt und Saturn sind diverse TV-Modelle von Samsung über LG bis hin zu Sony und Panasonic reduziert. Besonders stark ist der Rabatt beim LG OLED 4K evo Smart TV, Modellname OLED55C31LA. Ganze 50 Prozent weniger kostet der 55-Zoller, statt 2.399 Euro nun 1.139 Euro. Hier geht es zum Angebot bei Mediamarkt.

Interessant ist auch der Preisnachlass beim Samsung 4K OLED-TV aus der 2023er S90C-Serie, Modellname GQ65S90CAT. Der 65-Zoller ist um 44 Prozent reduziert und kostet deshalb 1.599 Euro statt 2.899 Euro. Hier geht es zum Angebot bei Saturn.

Otto: Samsung UHD Fernseher zum Black Friday im Angebot

Sparen kann man auch bei Otto. Der Versandhändler hat etwa bei einem Samsung Crystal UHD LED-Fernseher (2023 CU7179) den Preis gesenkt. Der GU55CU7179U (55 Zoll) kostet statt 709 Euro nun 449 Euro, ist also um 37 Prozent reduziert. Zum Angebot.

Zum Black Friday kostet der Sony LED-Fernseher KD-65X80L bei Otto 899 Euro statt 1.499 Euro, ein Rabatt von 40 Prozent. Hier geht es zum Angebot.

Amazon reduziert Fire TVs

Die Fire TV Omni QLED-Serie im Lifestyle-Ambiente. © Amazon.de

Amazon macht zum Black Friday Sparangebote bei den hauseigenen Fire TVs. Beim Fire TV 4-Serie in der Ausführung 55 Zoll winken etwa 39 Prozent Rabatt, wodurch der Smart TV knapp 430 Euro statt knapp 700 Euro kostet. Hier geht es zum Angebot.

Der Fire TV Omni QLED ist als 55-Zoller aktuell um 34 Prozent günstiger und kostet statt knapp 800 Euro nun knapp 530 Euro. Zum Angebot.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.