NFL Game Pass: Sonderangebot pünktlich zu den Frankfurt Games

Das NFL-Game-Pass-Angebot wird endlich deutlich reduziert und schließt in der aktuellsten Variante alle Spiele bis zum Super Bowl LVIII im Februar 2024 ein.

Diesen Sonntag live bei DAZN und RTL: Die Miami Dolphins treffen im ersten NFL Frankfurt Game auf den amtierenden Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs – nächste Woche dann Indianapolis Colts vs. New England Patriots. Beide Partien gibt es live auch auf dem linearen TV-Sender DAZN 2, sowie bei RTL+ und RTL.

NFL Game Pass für 44,99 Euro anstatt 171,99 Euro

Eigentlich kostet ein NFL Game Pass 171,99 Euro und hat dann eine Laufzeit von einem Jahr. Da die NFL-Saison in einem recht überschauberen Rahmen von nur sechs Monaten abgehalten wird, ist die Hälfte des Jahresabos im Grunde überflüssig. Nach Ablauf von gut einem Drittel der Saison bekommen Football-Fans Zugang zu allen verbleibenden NFL-Spielen für einen Preis von lediglich 44,99 Euro. Vermarktungspartner des Game Pass für Deutschland ist DAZN.

DAZN und RTL übertragen die NFL hierzulande live.

Anlass dessen sind die Frankfurt-Games der NFL am 5. und 12. November (siehe oben). Darüber hinaus bietet DAZN nur für kurze Zeit für den Game Pass eine kostenlose, siebentägige, Testphase an, in der sich NFL-Fans mit dem Game Pass über DAZN vertraut machen können.

Ratenzahlung möglich

Die Bezahlung kann auch in drei Raten à 14,99 Euro vorgenommen werden. Die NFL Frankfurt Games werden in einer Kooperation mit CinemaxX zudem an 18 Kino-Standorten live auf die große Leinwand gebracht.