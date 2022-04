Bibel TV Musik: Free-TV-Spartensender vorgestellt

Anzeige

Auf den hinteren Plätzen der Senderlisten in deutschen Haushalten tummeln sich eine Vielzahl kleiner frei empfangbarer TV-Kanäle. Begleiten Sie DIGITAL FERNSEHEN in unserer neuen Serie „Free-TV-Spartensender vorgestellt“ durch die Welt der Sender. Heute stellen wir Ihnen „Bibel TV Musik“ vor.

Steckbrief

Name: Bibel TV Musik

Sparte: Musiksender

Senderstart: 12. November 2014

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

Bibel TV Musik ist ein von der Bibel TV Stiftung gGmbH betriebener Sender mit dem Schwerpunkt auf christlicher Musik.

Wie auch beim Schwestersender „Bibel TV Impuls“ handelt sich bei Bibel TV Musik um einen reinen Onlinekanal. Wer ihn sehen möchte, greift also auf Webseite, App oder das HbbTV-Angebot des Hauptsenders zurück.

Ein Programmtag umfasst mehr als 50 „Folgen“, die sich auf zehn unterschiedliche Sendungen verteilen. Den Großteil der Sendezeit nehmen die Orgelträume mit Diane Bish ein, gefolgt von Worship. Letztere sind alte Naturaufnahmen im 4:3-Format mit Texten drüber und religiösem Gesang.

Die Die Orgelträume, „Hour of Power – Musik“ landet ebenso wie „Live from Studio B“ in der Mediathek, alle anderen Inhalte bleiben draußen. Die Konzertaufnahmen von Studio B können dahingehend ganz interessant sein, dass auch mal Rock- und Gitarrenmusik dazwischen ist.

Die Webseite von „Bibel TV Musik“ sind zwei Reiter auf der Seite des Hauptsenders „Livestream“ und „Programm“. Gestreamt wird zwar bis zur Auflösung von 720p, da das Ausgangsmaterial aber oft alt ist und/oder eine schlechte Qualität hat, ist der Nutzen davon allerdings überschaubar. Leider unterstützt der Livestream auch kein zurückspulen.

Ein typischer Tag bei Bibel TV Musik

Empfang

Webseite: bibeltv.de/programm/musik/

Livestream: vorhanden

Satellit: Astra 19,2 Grad Ost via HbbTV

IPTV: –

Sonstige: App

Sie haben Anmerkungen zur Reihe „Free-TV-Spartensender vorgestellt“? Schreiben Sie uns an leserbriefe@digitalfernsehen.de – wir freuen uns.