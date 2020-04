Boomerang: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Unterhaltung gibt es auch für die jungen Zuschauer. Darum präsentiert DIGITAL FERNSEHEN in unserer Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ regelmäßig einen neuen Kindersender. Heute ist „Boomerang“ dran.

Steckbrief

Name: Boomerang

Sparte: Kindersender

Senderstart: 1. Juni 2006

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

Boomerang ist ein von Turner Broadcasting System betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Animations- und Zeichentrickserien, überwiegend aus den USA.

Mit beispielsweise „Der Tom und Jerry Show“, „Bleib cool Scooby-Doo!“ oder „Baby Looney Tunes“ setzt man auf bekannte Cartoon-Gesichter, allerdings in neueren Folgen aus Mitte der 2010er Jahre. Gemischt wird das mit CGI-Serien wie „Pat der Hund“ und „Grizzy und die Lemminge“. Meist wird eine Serie pro Stunde gezeigt, sodass es oft 5 bis 9 Folgen am Stück gesendet werden. Allerdings gibt es nur wenige verschiedene Sendungen – aktuell sind es in der Woche gerade mal 9 – Abwechslung geht anders. Zumal das Senderportfolio zahlreiche weitere Serien bietet.

Die Empfangsmöglichkeiten sind im Prinzip mit dem Schwestersender Cartoon Network identisch. Im Kabelnetz über Unitymedia und Vodafone, IPTV bei 1&1, Telekom und Vodafone und über Satellit bei Sky.

Die Webseite von Boomerang ist noch ein Stück schlechter als beim Schwestersender. Natürlich gibt’s kein Programm. Beschreibungen zu den Sendungen gibt es auch eher weniger als mehr. Vor jedes Spiel und jedes Quiz ist Werbung geschaltet. Links führen gern mal ins Leere. Apps gibt es zwei – Immerhin ohne In-App-Käufe. Eine Facebook-Seite ist vorhanden, wird aber seit Mai 2018 nicht mehr mit Inhalten befüllt. Allerdings gibt es noch einen gepflegten Youtube-Channel mit zahlreichen Clips.

Ein typischer Tag bei Boomerang

05:00 – Grizzy und die Lemminge (9 Folgen)

06:00 – Die Tom und Jerry Show (5 Folgen)

07:00 – Mr. Bean – Die Cartoon-Serie (4 Folgen)

07:50 – The Happos Family (1 Folge)

08:00 – Grizzy und die Lemminge (7 Folgen)

09:00 – Mr. Bean – Die Cartoon-Serie (4 Folgen)

10:00 – Die Tom und Jerry Show (5 Folgen)

11:00 – Bleib cool Scooby-Doo! (2 Folgen)

12:00 – Baby Looney Tunes (4 Folgen)

13:00 – Die Tom und Jerry Show (5 Folgen)

14:00 – Mr. Bean – Die Cartoon-Serie (4 Folgen)

15:00 – Bleib cool Scooby-Doo! (2 Folgen)

16:00 – Baby Looney Tunes (4 Folgen)

17:00 – Grizzy und die Lemminge (7 Folgen)

18:00 – Mr. Bean – Die Cartoon-Serie (4 Folgen)

19:00 – Bleib cool Scooby-Doo! (2 Folgen)

20:00 – Grizzy und die Lemminge (7 Folgen)

21:00 – Pat der Hund (7 Folgen)

22:00 – Grizzy und die Lemminge (7 Folgen)

23:00 – Ritter hoch 3 (4 Folgen)

00:00 – Taffy (9 Folgen)

01:00 – Grizzy und die Lemminge (9 Folgen)

02:00 – Pat der Hund (9 Folgen)

03:00 – Ritter hoch 3 (5 Folgen)

04:00 – Taffy (9 Folgen)

Empfang

Webseite: boomerangtv.de

Satellit: Sky (SD)

Kabel: u.a. Vodafone (HD), Unitymedia (SD)

IPTV: 1&1 (SD), Telekom (HD), Vodafone (HD)

Sonstige: –

