Clubbing TV: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Damit Sie auch musikalisch unterhalten werden und Ihnen kein Highlight mehr entgeht, stellt DIGITAL FERNSEHEN in unser Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ regelmäßig einen neuen Musiksender vor. Heute ist „Clubbing TV“ dran.

Steckbrief

Name: Clubbing TV

Sparte: Musiksender

Senderstart: 9. Januar 2009

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: HD

Clubbing TV ist ein von der Clubbing TV S.A.S betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt elektronischer Musik. Der Sender ist in Frankreich beheimatet, tritt in der gesamten Kommunikation aber in englisch auf und ist grundsätzlich auf die internationale Ausstrahlung ausgerichtet. In Deutschland ist er ausschließlich über die eigene Webseite für 3,99 Euro im Monat oder für 6,99 Euro im Monat im Musikpaket von Watch It zu sehen. Die Ausstrahlung über Satellit findet über 91,5° Ost statt, Measat 3, da haben wir in Europa jedoch nichts davon.

Das Programm umfasst einstündige Live-DJ-Sets, Club- und Festivalübertragungen, Interviews, Vorstellungen aufsteigender DJs und eine Auswahl elektronischer Musikvideos.

Die Webseite des Senders bietet u.a. Videos, Mediathek, den kostenpflichtigen Livestream, News und einen Eventkalender. Einen EPG oder eine Übersicht zu den Empfangsmöglichkeiten fehlt leider. Generell ist man auf allen Social-Media-Plattformen vertreten, egal ob Facebook, Youtube, Twitter oder Instagram und bespaßt diese auch aktiv.

Ein typischer Tag bei Clubbing TV

06:00 – Take Me To Ibiza

06:05 – Highlight of the week

06:09 – Time To Chill

06:56 – Take Me To Ibiza

07:00 – Put Your Hands Up

07:04 – New Talent

07:08 – Going Deep

08:00 – Clubbing Trends

08:10 – Put Your Hands Up

08:15 – Highlight of the week

08:20 – Music Video Hits

09:00 – Clubbing Trends

09:10 – Put Your Hands Up

09:15 – Highlight of the week

09:20 – Music Video Hits

10:00 – Rendez-vous

10:05 – Highlight of the week

10:10 – Essentials

11:00 – Rendez-vous

11:05 – Put Your Hands Up

11:09 – New Talent

11:12 – Underground

12:00 – Live DJ Set with Lola Palmer

13:00 – Clubbing Experience

14:00 – Take Me To Ibiza

14:04 – Put Your Hands Up

14:08 – New Talent

14:12 – Going Deep

15:00 – Take Me To Ibiza

15:04 – Put Your Hands Up

15:08 – New Talent

15:12 – Going Deep

16:00 – Clubbing TV Top 20

18:00 – Pure DJ Set Ibiza

19:00 – From The Studio – Do it Like an Old Skool Raver

20:00 – 20:00 Live DJ Set with Edouard! & Moon

21:00 – Clubbing Experience

22:00 – Clubbing Experience

23:00 – Live DJ Set

00:00 – Pure DJ Set

01:00 – Clubbing Experience

02:00 – Clubbing Experience

03:00 – Live DJ Set with Lola Palmer

04:00 – Clubbing TV Top 20

05:30 – Time To Chill

Empfang

Webseite: clubbingtv.com

Satellit: –

Kabel: –

IPTV: –

Sonstige: Watch It (HD), Webseite (HD)

