Craction: Free-TV-Spartensender vorgestellt

Auf den hinteren Plätzen der Senderlisten in deutschen Haushalten tummeln sich eine Vielzahl kleiner frei empfangbarer TV-Kanäle. Begleiten Sie DIGITAL FERNSEHEN in unserer neuen Serie „Free-TV-Spartensender vorgestellt“ durch die Welt der Sender. Heute stellen wir Ihnen „Craction“ vor.

Steckbrief

Name: Craction

Sparte: Animations-, Krimi- und Actionserien

Senderstart: 12. Mai 2021

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

Craction ist ein von der Palatin Media Film- & Fernseh GmbH betriebener Free-TV-Sender mit dem Schwerpunkt – positiv formuliert – Serien. Direkter ausgedrückt: eine Abspielstation für sieben Inhalte.

Der Sender ist im Mai ’21 über Samsungs TV-Plus-Plattform gestartet und wird seit April ’22 auch über Magenta TV verbreitet, weswegen er nun auch in unser Serie gelandet ist.

Was gibt es zu sehen?

Die Animes Sonic-X und Naruto füllen von 5 Uhr morgens bis 20:15 Uhr am Abend die komplette Sendezeit. Ab 20:15 laufen dann die Serien „Unentdeckt – Mörder unter uns“, „19-2“, „Undercover“, „Continuum“ und „The Hunger“, bis der nächste Sendetag um 5 Uhr mit „Sonic-X“ erneut beginnt…

Was sind die Probleme?

Naruto ist ein älterer Anime, demzufolge noch im 4:3-Produziert. Aus welchem Grund auch immer, werden die Folgen permanent gestaucht ausgestrahlt. Aber nicht, wie man vielleicht meinen könnte, auf 16:9 in die Breite gezogen, sondern auf minimal schmaler als quadratisch. Die schwarzen Balken links und rechts vom Bild werden so noch größer. Ebenfalls kurios: Der Kanal hat Werbeblöcke, in denen keine Werbung läuft, sondern nur eine Art Bildschirmschoner mit einem Countdown bzw. „Jetzt geht’s weiter“. Bei der Einblendung wandert das Senderlogo ein paar cm ins Bild hinein und der gesamte Inhalt sieht von 16:9 auf 4:3 gestaucht aus. Bei Sonic-X hingegen ist das Bildformat in Ordnung.

Hier könnte Ihre Werbung laufen… oder eben auch nicht; © Screenshot: Auerbach Verlag

Craction wird u.a. über Magenta TV, Samsung TV Plus und die Roku-Plattform verbreitet.

Ein Onlineauftritt im Netz existiert nicht.

Wem altes 4:3-Programm auf 16:9 Fernsehern zu wenig Balken hat, sollte unbedingt mal eine auf 0,9:1 gestauchte Folge von Naruto schauen; © Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei Craction

05:00 – Sonic-X

05:30 – Sonic-X

[…]

13:50 – Naruto

14:17 – Naruto

14:45 – Naruto

15:15 – Sonic-X

15:45 – Sonic-X

[…]

19:00 – Naruto

19:21 – Naruto

19:28 – Naruto

20:15 – Unentdeckt – Mörder unter uns

20:45 – Unentdeckt – Mörder unter uns

21:15 – 19-2

22:00 – Undercover

23:00 – Continuum

23:50 – The Hunger

00:20 – 19-2

01:15 – Continuum

02:00 – Undercover

03:00 – 19-2

03:45 – The Hunger

04:15 – Continuum

Empfang

Webseite: palatinmedia.com/craction.html

Livestream: –

Satellit: –

IPTV: Telekom

Sonstige: Samsung TV Plus, Roku

Sie haben Anmerkungen zur Reihe „Free-TV-Spartensender vorgestellt“? Schreiben Sie uns an leserbriefe@digitalfernsehen.de – wir freuen uns.

