ServusTV Motorsport: Free-TV-Spartensender vorgestellt

Anzeige

Auf den hinteren Plätzen der Senderlisten in deutschen Haushalten tummeln sich eine Vielzahl kleiner frei empfangbarer TV-Kanäle. Begleiten Sie DIGITAL FERNSEHEN in unserer neuen Serie „Free-TV-Spartensender vorgestellt“ durch die Welt der Sender. Heute stellen wir Ihnen „ServusTV Motorsport“ vor.

Anzeige

Steckbrief

Name: ServusTV Motorsport

Sparte: Motorsport-Sender

Senderstart: Juni 2021

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

ServusTV Motorsport ist ein von der Red Bull Media House GmbH betriebener Sender mit dem Schwerpunkt auf Zweirad-Sendungen mit Motorantrieb. Der Themenkanal bündelt nach eigenen Angaben rund 700 Stunden Programm aus dem Red-Bull-Fundus. Um das ins Verhältnis zu setzen: Alle 30 Tage ist der Inhalt versendet und es geht von vorne los.

Was gibt’s zu sehen?

Alle Inhalte finden sich auch in der Mediathek von Red Bull TV, wenn auch teils unter anderem Namen. Im EPG steht dann bspw. „FIA World Rally-Raid Championship“ – zu finden ist die Episode dann unter „Silk Way Rally – Cross-Country Rallies World Cup S2021 E2“. Zur Entstehung dieses Artikels war der Sendetag vor allem durch MX World, Bike Builds und Hard Lines dominiert. Die Episoden haben teils eine Länge von lediglich 9 Minuten. Dadurch kann ein Sendetag auch mal aus über 70 Sendungen bestehen. Vereinzelnd ist auch mal eine Doku im Programm dazwischen, die eine Laufzeit von einer Stunde hat. Der Screenshot hingegen entstand an einem MotoGP-Tag.

Der Kanal dürfte vor allem für Zuschauer gedacht sein, die sich eher berieseln lassen wollen statt sich durch Mediatheken zu wühlen. Anzumerken ist noch, dass die Sendungen allesamt englischsprachig sind.

Die Verbreitung erfolgt exklusiv über die Telekom, eine extra Webseite oder ähnliches gibt es nicht. Die Inhalte sind aber wie eingangs erwähnt, alle bei Red Bull TV verfügbar.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei ServusTV Motorsport

Morgens

06:01 – Bike Builds with Aaron Colton

06:17 – Brad Binder: Becoming 33

07:09 – Hard Lines – with Mani & Bolton

07:33 – Bike Builds with Aaron Colton

07:52 – MX World

08:03 – Race Week

08:19 – MX World

08:30 – Race Week

08:47 – MX World

09:01 – Red Bull Moto Spy

09:20 – Bike Builds with Aaron Colton

09:29 – MX World

09:41 – Red Bull Moto Spy

10:04 – FIA World Rally-Raid Championship

10:28 – Superbike – Pirelli Emilia-Romagna Round

11:20 – Bike Builds with Aaron Colton

11:38 – Bike Builds with Aaron Colton

11:54 – Red Bull Moto Spy

Mittags

12:12 – MX World

12:24 – MX World

12:49 – MX World

13:00 – Bike Builds with Aaron Colton

13:26 – FIA World Rally-Raid Championship

13:52 – Bike Builds with Aaron Colton

14:02 – Bike Builds with Aaron Colton

14:13 – MX World

14:26 – MX World

14:38 – MX World

14:58 – Superbike – Pirelli Emilia-Romagna Round

15:50 – FIA World Rally-Raid Championship

16:07 – MX World

16:22 – MX World

16:39 – Hard Lines – with Mani & Bolton

17:01 – Red Bull Moto Spy

17:19 – MX World

17:31 – Race Week

17:48 – Race Week

Abends

18:05 – MX World

18:17 – Red Bull Moto Spy

18:37 – Red Bull Moto Spy

18:55 – MX World

19:06 – MX World

19:27 – Hard Lines – with Mani & Bolton

19:50 – Hard Lines – with Mani & Bolton

20:14 – Bike Builds with Aaron Colton

20:25 – MX World

20:41 – Bike Builds with Aaron Colton

20:51 – Hard Lines – with Mani & Bolton

21:07 – MX World

21:24 – Race Week

21:55 – Red Bull Moto Spy

22:17 – Open the Doors

22:37 – Red Bull Moto Spy

22:56 – MX World

23:11 – Hard Lines – with Mani & Bolton

23:28 – Hard Lines – with Mani & Bolton

23:52 – MX World

Nachts

00:04 – MX World

00:19 – Bike Builds with Aaron Colton

00:28 – Hard Lines – with Mani & Bolton

00:51 – Brad Binder: Becoming 33

01:43 – Bike Builds with Aaron Colton

01:52 – MX World

02:14 – MX World

02:31 – MX World

02:42 – MX World

02:54 – Race Week

03:12 – Red Bull Moto Spy

03:30 – BilderWelten

04:00 – Red Bull Moto Spy

04:41 – Andrea Dovizioso: Undauted

05:39 – MX World

05:54 – MX World

Empfang

Webseite: redbull.com/de-de/discover

Livestream: –

Satellit: –

IPTV: Telekom

Sonstige: –

Sie haben Anmerkungen zur Reihe „Free-TV-Spartensender vorgestellt“? Schreiben Sie uns an leserbriefe@digitalfernsehen.de – wir freuen uns.

Bildquelle: einstieg_spartensender_normal_servustvmotorsport: © Screenshots: Auerbach Verlag; Logo: Servus TV Motorsport