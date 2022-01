Telekom Magenta TV BOX Play im Test

WLAN-Repeater

Neben der Receiverfunktion kann die Magenta TV-Box Play auch als WLAN-Router oder Repeater eingesetzt werden. Wer dies nicht möchte, sollte nach dem ersten Start die WLAN-Funktion durch einen Druck auf die mit einer Antenne versehene Taste an der Front des Gerätes deaktivieren. All jene, die die WLAN-Repeater-Funktion nutzen möchten, sollten beachten, dass die Box dazu am besten freistehend aufgestellt werden sollte, um eine uneingeschränkte Signalverbreitung zu gewährleisten. Das Gerät kann an Speedport-Routern der Telekom direkt als WLAN-Mesh-Repeater eingesetzt werden, dabei müssen keine zusätzlichen Einstellungen getroffen werden. An älteren Telekom-Routern oder Fremdroutern ist das Gerät als herkömmlicher Repeater einsetzbar. Dabei kann wahlweise das empfan­gene WLAN-Signal aufbereitet werden oder ein über Kabel empfangenes Signal WLAN tauglich gemacht werden. Die Konfiguration überfolgt über ein Webinterface direkt am Computer oder dem Tablet im Browser.