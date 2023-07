Selfsat Caravan Mobil Single im Test 2023

Anzeige

Bereits seit einem Jahr ist die Selfsat Caravan-Antenne im Markt erhältlich. Mit einem Upgrade ist die vollautomatische Campingantenne nun noch flexibler geworden. Mit dem cleveren Design lässt sich die Antenne unkompliziert transportieren. Wir stellen Ihnen die neue Caravan Mobil Single in einem Test vor. Lesen Sie mehr in unserem Selfsat Caravan Mobil Single Test 2023.

Bei der neuen Caravan Mobil Single handelt es sich um eine tragbare Sat-Antenne im Koffer. Wer nun an die alten Campingsatanlagen mit kompliziert aufbaubaren Miniantennen welche im Nachgang präzise und mit viel Feingefühl ausgerichtet werden mussten denkt, der irrt. Einmal mehr steht beim neusten Modell aus dem Hause Selfsat Einfachheit im Vordergrund.

Die externe Box dient zur Stromversorgung der Antenne. Auch eingeschaltet wird die Anlage darüber

Wie bereit die Caravan+ handelt es sich um eine Offset-Antenne die sich eigenständig auf- und einrichtet. Somit muss weder Aufbau noch Einrichtung befürchtet werden.

Die Antenne ist sicher in einer Art Koffer verpackt, zwei Griffe ermöglichen den schnellen und unkomplizierten Transport zum Einsatzort. Im unteren Kofferbereich ist zudem ein kleines Staufach angebracht, in dem das Antennenkabel sicher versaut werden kann.

Der Selfsat Caravan Mobil Single ist vielseitig einsetzbar

Dank der kompakten Antennengröße nimmt die neue Caravan Mobil Single auch im Wohnanhänger, auf dem Boot oder selbst im PKW wenig Platz in zusammengeklappter Form weg. Somit ist sie besonders gut für all jene geeignet, die keine feste Sat-Antenne installieren können. Wer sein Urlaubsmobil mietet, weiß diese Vorzüge zu schätzen. Die Selfsat Caravan Mobil Single kann überall aufgestellt werden wo freie Sicht gen Süden zum Satelliten ist. Doch nicht nur für den Urlaub eignet sich die Antenne.

Praktisch: Sämtliche Antennenkabel lassen sich in einem Fach unterhalb der Antenne aufrollen und somit platzsparend verstauen

Auch Garten- und Wochenendgrundstückbesitzer werden schnell die Vorzüge zu schätzen wissen, denn auch hier ist die Antenne bestens für stabilen Sat-Empfang geeignet und kann nach erfolgreichem Einsatz schnell abgebaut werden.

Somit ist am Haus nicht nach außen sichtbar das eine Empfangsanlage vorhanden ist, nicht selten schauen Einbrecher genau nach dieser weil sie mit weiteren Unterhaltungselektronik-Geräten rechnen. Mit gerade einmal fünf Kilo Gewicht ist die Antenne besonders leicht und somit auch problemlos zu transportieren.

Die Anschlüsse des Selfsat Caravan Mobil Single

Während selbstausrichtende Antennen in der Vergangenheit gern einmal zwei oder drei Zuleitungen benötigten, ist die neue Caravan Mobil Single mit nur einer Zuleitung – die natürlich im Lieferumfang enthalten ist – steuerbar. Der Hersteller legt dabei ein extra langes Antennenkabel von rund zehn Metern Länge bei, was reichlich Flexibilität beim Aufstellort bietet. Dieses Antennenkabel wird zu einer Bluetooth-Steuerbox im Inneren des Wohnmobils verlegt.

An der Steuerbox selbst können dann der Receiver oder das TV-Gerät angeschlossen werden, zudem wird die Steuerbox mit dem Bordnetzt des Wohnmobils verbunden. In der Regel geschieht dies über eine Autosteckdose. Der entsprechende Stecker für Auto-Steckdosen ist am Kabel vormontiert, die Box arbeitet wahlweise mit 12 oder 24 Volt, womit das System auch für den Einsatz in LKWs geeignet ist.

Selfsat mit automatischer Ausrichtung

Ist die Antenne installiert, kann der TV-Empfang auch schon beginnen. Die Steuerbox ist mit zwei Tasten versehen. Zum einen die Home-Taste, diese dient dafür, die Antenne einzufahren, wenn sie nicht benötigt wird. Wird hingegen die Power-Taste aktiviert, fährt die Antenne automatisch aus und sucht sich den Satelliten Astra 19,2 Grad Ost.

Mit Hilfe der „SATConnect“-App kann die Antenne via Bluetooth vom Handy aus gesteuert werden

Dieser Vorgang dauert einen kleinen Moment, da die Antenne optimal justiert. Danach können deutschsprachige TV-Zuschauer fernsehen. Für Camper bedeutet dies, dass nahezu kein Wissen benötigt wird, denn nicht einmal der richtige Satellit muss aktiviert werden, all dies macht die neuste Selfsat komplett eigenständig.

Einfache Steuerung per App für den Selfsat Caravan Mobil Single

Soll doch einmal über den Tellerrand hinausgeschaut werden oder das Wohnmobil wird in Breiten geparkt, in denen der Astra Empfang mit derartigen Reflektorgrößen nicht mehr gegeben ist, kann die Antenne auch auf alternative Sat-Positionen ausgerichtet werden. Dazu dient die App Sat-Connect. Diese verbindet sich via Bluetooth mit der Antenne.

Im zusammengelegten Zustand lässt sich die Sat-Außeneinheit sehr gut transportieren

Im Anschluss kann der richtige Satellit ausgewählt werden, die Antenne steuert diesen dann an und misst ihn ganz wie gewohnt automatisch ein. Egal ob Hotbird, Türksat, Astra 2 oder Thor, alle Satelliten wurden im Test korrekt und mit ausreichend Signalstärke empfangen.

Das dies dauerhaft so ist, bedarf auch einer aktuellen Transponder-Liste in der Antenne. Diese lässt sich ebenfalls mit der Firmware über die App aktualisieren. Wir empfehlen, von Zeit zu Zeit das Update durchzuführen. Insgesamt benötigt dies weniger als 15 Minuten Zeit und wird vollautomatisch erledigt. Einzig das Smartphone muss während der gesamten Zeit in Antennennähe liegen.

Empfang als ein wichtiges Testkriterium

Trotz der doch nicht üppigen Reflektorgröße von gerade einmal 570 × 450 Millimeter können sich die Empfangsergebnisse der Antenne sehen lassen. Auf der wichtigsten Position 19,2 Grad Ost mit den dort positionierten Astra-Satelliten gibt es sogar ausreichend Regenreserve, um Regentage perfekt zu überbrücken.

Betrachtet man die dort übertragen HDTV-Sender, die in der Regel neun Dezibel Nutzsignal benötigen, um störungsfrei empfangen werden zu können, sind rund ein Drittel mehr Nutzsignal vorhanden, weshalb die Regenreserve mit Ausnahme starker Gewitter gegeben ist. Gleiches gilt auch für die Hotbird-Position. Selbst die Werte auf Türksat sind überzeugend, sodass die Antenne auch für diese Position nutzbar ist.

Unser Test-Fazit zum Selfsat Caravan Mobil Single

Die neue Caravan Mobil Single von Selfsat überzeugt auf ganzer Linie. Dank des Koffers ist die Antenne praktisch zur Mitnahme geeignet. Clevere Verstauideen für das Kabel sorgen für wenig zusätzlichen Ballast. In der Praxis zeigt das neuste Selfsat-Modell sein volles Können. Schnell und zuverlässig richtet sich die Antenne aus und bietet stabilen Empfang. Einmal mehr ein nützlicher Helfer, der sowohl den Urlaub als auch den Empfang im Kleingarten oder am Wochenendgrundstück versüßt.

Selfsat Caravan Mobil Single im Quick Check

Details

Hersteller: Selfsat

Modell: Camping Mobil Single

Preis (UVP): 999 Euro

Maße (B/H/T): 573 × 508 × 149 mm

Gewicht: 5,5 kg

Farben: beige

Informationen: www.selfsat-service.de

LNB-Output 1

LNB LO Frequenz 9,75 GHz/10,6 GHz

LNB-Ausgangsfrequenz 950 – 2 150 MHz

Drehbereich (EL/AZ) 0° – 145°/390°

Suchgeschwindigkeit 20 – 30°/s

EIRP 35 dBW

Versorgungsspannung 12 V DC

Leistungsaufnahme max. 30 W (bei Satsuche)

Elevation automatisch,

15 – 90 Grad

Azimut automatisch, 360 Grad

Skew manuell

Dieser Test erschien in der Ausgabe 04/2023 der DIGITAL FERNSEHEN. Dort finden Sie die Ergebnisse unseres elektrischen Selfsat Caravan Mobil Single-Tests mit allen technischen Details, Auswertungen und unserem Testurteil. Auch als E-Paper zum Sofort-Download!

Text/Bilder: Autor: Ricardo Petzold; Bilder: Budai Romeo Gabor – Fotolia.com; Selfsat; Auerbach Verlag

