Sennheiser RS 120-W im Test 2023

Anzeige

Der richtige Sound beim TV-Genuss ist wichtig. Im Alter schwindet bei manchen das Hörvermögen, was in einigen Familien zum Streit beim Fernsehen sorgt. Wenn ein Partner noch gut hört, einen zu lauten TV-Ton als störend empfindet und der andere Partner aber nicht alles mitbekommt, was in der Flimmerkiste gesprochen hat, ist dies nicht befriedigend. Lesen Sie mehr in unserem Sennheiser RS 120-WTest 2023.

Anzeige

Abhilfe schaffen individuelle Lösungen. Bereits in einer der vergangenen Ausgaben stellten wir derartige Systeme vor. In diesem Test geht es um klassische Kopfhörer. Natürlich kabellos, um Verletzungsgefahren durch Stolpern auszuschließen und hohe Flexibilität zu gewährleisten.

Das Produkt von Sennheiser

Die seit der IFA 2022 verfügbaren Kopfhörer Sennheiser RS 120-W sind speziell für die Nutzung am Fernseher vorgesehen. Die Kopfhörer werden zusammen mit der Basisstation, die gleichzeitig auch als Ladeschale für die Kopfhörer dient, einem Netzteil sowie dem Anschlusskabel ausgeliefert.

Das Chinch-Anschlusskabel ist fest mit der Basisstation verbunden, ein Chinch auf Klinke Adapterstecker sorgt für den perfekten Anschluss an den meisten TV-Geräten. Hier ist im übrigen Obacht geboten, denn leider hat heute längst nicht mehr jedes TV-Gerät eine Anschlussmöglichkeit für analoge Audiogeräte. Speziell die Fire-TV und Roku-TV-Geräte im unteren Preissegment besitzen derartige Anschlüsse nicht. Im Test haben wir die Kopfhörer an diversen TV-Geräten von Panasonic und TCL betrieben.

Einfache Bedienung der Kopfhörer von Sennheiser

Nachdem wir die Zuleitung mit dem TV-Gerät sowie das Steckernetzteil in die Steckdose gesteckt haben kann es schon losgehen. Die Kopfhörer werden dazu über den an der linken Ohrmuschel befindlichen Einschalter in Betrieb genommen und verbinden sich automatisch mit der Basistation.

Eine aufwendige Installation bleibt somit außen vor. An der linken Ohrmuschel kann die Lautstärke reguliert werden. Je nach TV-Gerät ist dies auch über die Fernbedienung möglich, wenn sich die Lautstärke vom Fernseher und der Kopfhörerbuchse individuell steuern lassen.

Überzeugender Klang der Sennheiser RS 120-W

Klanglich zeigt Sennheiser einmal mehr, dass es sich um Audiospezialisten handelt. Im Test ist der Klang über die Kopfhörer erheblich besser als der des TV-Gerätes. Höhen und Bässe kommen sehr gut rüber. Oftmals bei derartigen Lösungen kritisierte Zischgeräusche treten zudem nicht auf.

Das Sennheiser- Set hat zudem eine Besonderheit, denn es lassen sich an der Basisstation drei Tonmodi auswählen. So kann bestimmt werden, ob der Klang eher musikalisch, sprachlich oder neutral ausgegeben werden soll. Speziell die Auswahl Sprache hebt auch bei Filmen die Verständlichkeit deutlich an.

Guter Aktionsradius

Im Test konnten wir uns in der Wohnung komplett frei mit den Kopfhörern bewegen ohne Störsignale oder Tonabbrüche hinnehmen zu müssen. Der Hersteller gibt die Reichweite mit bis zu 60 Metern im freien Raum an.

Auch die Reichweite mit den Akkus ist beachtlich. Bis zu 18 Stunden Dauerbetrieb waren im Test möglich. Doch keine Angst, sollte man vergessen haben, die Akkus über die Basisstation zu laden – der Kopfhörer wird dabei nur auf die Basis aufgelegt – kann übergangsweise das Set auch mit zwei AAA-Batterien betrieben werden.

Unser Fazit zum Sennheiser RS 120-W-Test

Das RS 120-W-Set von Sennheiser überzeugt beim Klang, der Nutzungsdauer und Langlebigkeit. Das Tragegefühl der Kopfhörer ist angenehm, die Bedienung sehr einfach. Alles in allem vereint das System das, was sich vor allem ältere Menschen wünschen.

Sennheiser RS 120-W im Quick Check

Details

Hersteller: Sennheiser

Modell: RS 120-W

Preis (UVP): 109 Euro

Maße (B/H/T): 85 × 135 × 225 mm

Gewicht: 200 g

Informationen: www.sennheiser.de

Austattung

1x Ladeschale mit Akku

Gehäusefarben: schwarz

Akkulaufzeit Ohrhörer: bis zu 20 Stunden

Bluetooth

1x Aux In

1x Netzteilbüchse

Klangoptimierung: 3 Stufen

Vorteile

sehr angenehm zu tragen

lange Akkulaufzeit

keine Kopplung nötig

Nachteile

ausschließlich analoger Cinch-Eingang

Dieser Test erschien in der Ausgabe 02/2023 der DIGITAL FERNSEHEN. Dort finden Sie die Ergebnisse unseres elektrischen Sennheiser RS 120-W-Tests mit allen technischen Details, Auswertungen und unserem Testurteil. Auch als E-Paper zum Sofort-Download!

Text/Bilder: Autor: Ricardo Petzold; Bilder: © peshkov – Fotolia.com, Sennheiser

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.