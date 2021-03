Formel 1: Sky macht Deal fürs Free-TV fix

Anzeige

Sky muss als TV-Rechteinhaber für die Formel 1 vier Rennen ins Free-TV bringen. Statt einer Ausstrahlung auf eigenen Kanälen hat sich der Pay-TV-Anbieter nun für die Partnerschaft mit einem anderen Anbieter entschlossen.

Der Privatsender RTL wird so pro Saison vier Rennen der Formel 1 live und exklusiv im Free-TV übertragen. Zudem umfasst die zunächst für zwei Jahre geschlossene Vereinbarung auch umfangreiche News Access-Rechte, die es der Mediengruppe RTL ermöglichen, senderübergreifend über die Formel 1 zu berichten. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der beiden Unternehmen vom heutigen Tag hervor.

Formel 1 im April wieder im Free-TV

Geplant ist, dass RTL mit dem Großen Preis der Emilia Romagna in Imola am 18. April in die Rennübertragungen einsteigt. Zudem hat sich der Sender die Rennen in Barcelona (9.5.), Monza (12.9.) und Sao Paulo (7.11.) optioniert – vorbehaltlich aktueller Rennplanänderungen aufgrund der Corona-Pandemie. Sämtliche Rennen der kommenden Formel 1- Saison sind bei Sky auf dem neuen Sender Sky Sport F1 sowie in UHD-Qualität auf Sky Sport UHD zu sehen.