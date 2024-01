LG auf der CES 2024: Neue Dukebox ist OLED-Panel und Röhrenverstärker in einem

In 2024 hat sich die Größe des LG Labs-Bereichs im Vergleich zur CES 2023 mehr als verdoppelt. Das Ziel: Es sollen kreative Ideen präsentiert werden, wie die Dukebox, die OLED-Panel und Röhrenverstärker in einem sein möchte.

LG Electronics (LG) richtet auf der CES 2024 einen speziellen Ausstellungsbereich für seine Marketingplattform LG Labs ein, die sich auf die Entwicklung experimenteller und innovativer Produkte und Services konzentriert. Einer der Höhepunkte der Ausstellung wird die Vorstellung der DukeBox by LG Labs sein. Das innovative Audioprodukt verbindet den Klang von Vakuumröhren-Verstärkern mit der hochmodernen transparenten OLED-Panel-Technologie.

Sound- und OLED-Kombi: Das steckt in der neuaufgelegten Jukebox von LG

LG kreiert also eine neue Form der Jukebox, indem altebekannte und hochmoderne Technologien kombiert werden, um ein völlig neues Musikerlebnis zu schaffen. Die nach vorne gerichteten Lautsprecher an der Unterseite und der 360-Grad-Lautsprecher an der Oberseite kreieren ein beeindruckendes Klangerlebnis, das den Hörer vollumfänglich umgibt. Die Transparenz des OLED-Displays kann variabel eingestellt werden, sodass ein fesselnder visueller Effekt entsteht, der an ein Audiosystem mit Vakuumröhre in einer transparenten Glasbox erinnert. Darüber hinaus ist die DukeBox vielseitig einsetzbar – sie kann beispielsweise für den Konsum von hochwertigen Inhalten wie Filmen genutzt werden oder erzeugt sogar eine gemütliche Kaminatmosphäre, wenn die Vakuumröhre inmitten der flackernden Flammen sichtbar wird (siehe Titelbild).

Zahlreiche Produktneuheiten als Antwort auf neue Herausforderungen

Darüber hinaus plant LG weitere Produkte wie den LG CineBeam Qube, LG Gram Fold, LG XBOOM, LG StanbyMe Go, LG Tiiun Mini und brid.zzz by LG Labs auszustellen. Sie alle entstammen dem Ansatz des Technologiekonzerns, sich neuen Herausforderungen mit innovativen Lösungen zu stellen. Hyo-eun Kim, Vizepräsidentin und Leiterin der Brand Management Division bei LG, betont das Engagement von LG, Kunden weltweit die innovativen Produkte und Services, die die „Pioneering DNA“ von LG Electronics verkörpern, aus erster Hand näherzubringen.

Besucher der CES 2024, die vom 9. bis 12. Januar in Las Vegas stattfindet, haben im LG Labs Ausstellungsbereich am Stand von LG (#16008, Central Hall, Las Vegas Convention Center) die Möglichkeit, die Vielzahl an Produktinnovationen zu begutachten. Um über alle spannenden Ankündigungen von LG auf der CES auf dem Laufenden zu bleiben, kann man www.lg.com/ces2024 und den YouTube-Kanal von LG Global besuchen.

Derzeit steht noch nicht fest, ob und wann die Produktinnovationen von LG Labs in Deutschland verfügbar sein werden.

Über diesen Link kommen Sie zur DIGITAL FERNSEHEN-Übersicht zur CES 2024.

