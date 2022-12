LG OLED evo TV gewinnen: So einfach klappt’s

Anzeige

Wer schon immer von einem LG OLED evo TV geträumt hat, kann einen solchen jetzt sogar kostenlos bekommen: Nur eine einfache Frage muss dafür richtig beantwortet werden.

Die neue LG OLED evo C2-Serie ist ein echter „Entertainment-Allrounder“ und bietet dank Millionen selbstleuchtender Pixel und neuer OLED evo-Technologie eine spektakuläre Bildqualität. Das Ergebnis? Perfektes Schwarz, satte Farben und ein extremer Kontrast. Neben einem kinoreifen Bild ist der LG OLED evo TV C2 in 42″ mit den neuesten Dolby-Funktionen ausgestattet. Dolby Vision IQ ermöglicht es, je nach Genre des Inhaltes und der Umgebung, die Bildqualität zu optimieren. Passend dazu liefert Dolby Atmos einen mehrdimensionalen und immersiven Klang. Aufgrund seiner Größe ist der 42″ C2 ideal geeignet für kleinere Räume oder sogar den Schreibtisch – perfekt für Fans von Konsolen- und PC-Spielen mit weniger Platz. Neben der kompakten Größe überzeugt der OLED 42C2 mit den allerneuesten Gaming-Features: Vier HDMI 2.1-Ports, 4K@120 Hz-Gameplay mit Dolby Vision-Support, Nvidia G-Sync, AMD FreeSync sowie Unterstützung für VRR, ALLM und HGiG sorgen für ein unvergleichliches Gaming Erlebnis. Um das Spielerlebnis zu optimieren, bieten die OLED evo TVs von LG ein Ingame-Bildschirmmenü, das „Game Dashboard“, an. Es bündelt alle Gaming-relevanten Einstellungen und erlaubt schnelle Anpassungen während des Zockens. So können Bildvoreinstellungen für verschiedene Spiele-Genres ausgewählt werden – mit minimaler Ablenkung vom Gameplay und damit maximaler Effizienz.

LG OLED TVs gibt es in der perfekten Größe. Vom kleinsten OLED TV der Welt bis zum größten. Mit freundlicher Unterstützung von LG Electronics verlosen wir einen 42″ LG 4K OLED evo TV C2.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, beantworten Sie einfach folgende Frage:

Was macht die LG OLED-evo-Technologie so besonders?

a) LCD-Technik mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung.

b) Neues OLED-Panel und leistungsstarker Alpha9-Prozessor.

c) Laserlichtquelle für eine Großbildprojektion.

Schicken Sie uns die Lösung per Post an:

Auerbach Verlag und Infodienste GmbH

Stichwort: LG OLED evo Gewinnspiel

Oststraße 40-44

04317 Leipzig

Oder schreiben Sie eine E-Mail mit dem Betreff „LG OLED evo Gewinnspiel“ an:

verlosung@auerbach-verlag.de

Teilnahmebedingungen: Jeder Teilnehmer darf nur einmal persönlich am Gewinnspiel teilnehmen. Das Mindestalter der teilnehmenden Personen beträgt 18 Jahre. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Die Gewinnerin bzw. der Gewinner werden von uns schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des Auerbach Verlages und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Einsendeschluss ist der 26.01.2023. Informationen zum Datenschutz unter: www.av.de/datenschutzerklaerung

Bildquelle: df-lg-oled-92-inch: LG Electronics