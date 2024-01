LikeHifi-Gewinnspiel: Neujahrskracher No. 4 – Das VCF II Magnetic Plus Set

Es ist endlich wieder zurück, das große HiFi-Gewinnspiel auf Likehifi.de! In diesem Januar gibt es wieder das „Neujahrskracher“-Gewinnspiel und dabei 14 großartige audiophile Preise zu gewinnen. Ab heute: Das Audio Physic VCF II Magnetic Plus Component Set.

Bedingung für die Teilnahme ist ein Kommentar unter diesem Likehifi-Artikel.

Das VCF II Magnetic Plus Set wertet ihre HiFi-Anlage zu Hause auf. Die Magnetic Plus tragen ihre Komponenten optimal bis 20 kg pro Einzelfuß.

Dabei sind die bewährten und anerkannten Vibration Control Feets von AUDIO PHYSIC nach Herstellerangaben konventionellen Spikes und Pucks systembedingt überlegen. Sie reduzieren klangschädliche Mikrovibrationen, wie sie bei der Wiedergabe von Musik über Lautsprecher zwangsläufig auftreten.

Im Unterschied zu Spikes leiten sie die Energie nicht einfach an den Untergrund weiter, sondern wandeln diese weitgehend in Wärmeenergie um. So können die Mikrovibrationen nicht einfach an anderer Stelle störend in Erscheinung treten – beispielsweise durch einen schwingenden Fußboden.

Die VCF-Technologie eliminiert so die Vibrationsenergie und verbannt sie damit aus dem System. Wir verlosen ein Komplettset bestehend aus 4 Feets im Durchmesser von 50 mm Höhe und einer Höhe ohne Filz von 18 mm zur Komplettierung ihrer Anlage.

