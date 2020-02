Netflix veröffentlicht neues Feature

Das neue Feature des Streamingdienstes ist vor allem auf Unentschlossene und Bingewatcher zugeschnitten.

Netflix versucht kontinuierlich sein Produkt zu optimieren – jetzt integriert der Streamingdienst eine neue Funktion. Auf der Suche nach dem nächsten Netflix-Highlight soll ab sofort eine Top-10-Liste bei der Entscheidung helfen. Zunächst wurde in Großbritannien und Mexiko erfolgreich mit dem neuen Feature experimentiert, jetzt weitet Netflix das Angebot auf andere Länder aus – auch auf Deutschland.

Die Liste zeigt, was andere Mitglieder im eigenen Land am liebsten schauen. Sie wird täglich aktualisiert und individuell angepasst. Die einzelnen Einträge in die Liste sind darüber hinaus mit Prozentangaben versehen, die zeigen, wie relevant ein Format für den Nutzer ist. Neben der allgemeinen Top-10-Liste gibt es außerdem Film- und Serien-Listen. Alle Inhalte, die es in die Liste schaffen, tragen darüber hinaus eine „Top 10“-Kennzeichnung überall auf Netflix.

Wer also absolut mit dem Trend gehen und nichts verpassen möchte, oder einfach nur manchmal zu faul ist, sich zu entscheiden, dürfte in den Top-10-Listen sich gut aufgehoben fühlen.