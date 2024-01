Prime Video: Einige der besten Filme 2023 jetzt für 99 Cent

Im Rahmen einer neuen Prime-Video-Aktion bietet Amazon an diesem Wochenende wieder aktuelle Film-Highlights für 99 Cent zum Leihen an.

Teil der Aktion von Prime Video ist unter anderem „Das Lehrerzimmer„, der zu den herausragendsten deutschen Filme des vergangenen Jahres gehört, wie man in der Kritik von DIGITAL FERNSEHEN nachlesen kann. Aktuell kann das Schuldrama als deutscher Oscar-Beitrag auf eine Nominierung als bester internationaler Film hoffen.

Ebenso für 99 Cent erhältlich ist „John Wick 4„, der zu den Actionfilm-Höhepunkten 2023 gehört. Im vierten Teil der Reihe kämpft sich Keanu Reeves durch ein fast surreales Höllenszenario der internationalen Unterwelt, eingefangen in hochkomplexen Choreografien und Lichtinstallationen.

Keanu Reeves in „John Wick 4“ Foto: Leonine Licensing GmbH

„Barbie“ und mehr für 99 Cent bei Prime Video

Emotional wird es derweil in dem romantischen Drama „Past Lives„, der zu den am besten besprochenen Filmen und Festival-Titeln des Vorjahres gehört. In dem Regiedebüt von Celine Song treffen sich zwei ehemalige Kindheitsfreunde wieder und müssen erkennen, welche Gräben inzwischen ihre Leben trennt. Wie klug sich der Film dabei unter anderem mit Heimat auseinandersetzt, erfährt man in der DIGITAL FERNSEHEN-Kritik.

Darüber hinaus gehören unter anderem der Kassenschlager „Barbie„, „Asteroid City“ von Wes Anderson, der Aktivismus-Thriller „How To Blow Up A Pipeline“, die Lars-Eidinger-Doku „Sein oder nicht Sein“ oder auch der Horror-Geheimtipp „Terrified“ zu der jüngsten Prime-Video-Aktion. Alle Prime-Mitglieder können die Filme traditionell von Freitag bis Sonntag für 99 Cent ausleihen. Danach hat man bis zu 30 Tage Zeit, um den jeweiligen Film zu starten, der anschließend für 48 Stunden verfügbar ist. Eine Übersicht über alle verfügbaren Filme der Aktion findet man hier.

