RTL+ down, Störung bei ZDF und in der Mediathek

Mit Streamingdienst RTL+ und den Sendern und Web-Angeboten des ZDF sind am heutigen Donnerstag gleich mehrere Anbieter von einer bundesweiten Störung betroffen.

Laut übereinstimmenden Medienberichten* ist bei RTL+ sowie bei ZDF im Fernsehen inklusive 3sat und auch in der Mediathek der Wurm drin: Störungen im Empfang der Streams und Sender werden derzeit flächendeckend gemeldet. Beim ZDF scheint der Grund für den Ausfall der TV-Sender indes bereits gefunden zu sein.

ZDF verdankt Störung wohl Bauarbeiten

Zwar irgendwie erreichbar, aber sicher nicht in Ordnung: Die ZDF-Homepage ist scheinbar auch von der großen Störung beim Öffentlich-Rechtlichen betroffen. Screenshot: Richard W. Schaber

„Bauarbeiten in Mainz haben ZDF-Hauptleitungen und diverses andere gekappt.“ informiert Andreas Kynast, Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio bei X (vormals Twitter). „Techniker sind informiert.“ fügt der ZDF-Mann lakonisch hinzu.

RTL+ ebenfalls bundesweit down

Bei Streamingdienst RTL+ gab es heute am Vormittag einen signifikanten Anstieg an Störungsmeldungen, die im ganzen Bundesgebiet seit Mittag am heutigen Donnerstag bei den entsprechenden Portalen eintrudelten. Besonders häufig beklagten User den Ausfall des Dienstes auf dem Smart-TV und in der mobilen App. Betroffen gewesen zu sein scheint allerdings das gesamte Angebot.