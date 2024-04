Sky zeigt die wichtigsten Golf Tuniere live

Sky Sport zeigt dieses Jahr erstmals die wichtigsten Golf-Turniere der Welt live. Das betrifft alle neun Majors der Herren und der Damen.

Erstmalig in der Sendergeschichte hat sich Sky Deutschland die Übertragungsrechte sämtlicher Golf-Major-Turniere gesichert: also alle vier Majors der Herren (The Masters, PGA Championship, US Open und The Open Championship) und alle fünf Majors der Frauen (The Chevron Championship, US Women’s Open, KPMG Women’s PGA Championship, The Amundi Evian Championship und AIG Women’s Open).

Golf-Tuniere von heute bis Sonntag

Ab heute, den 18. April, folgt das erste Frauen-Major des Jahres, die Chevron Championship in The Woodlands in Texas. Sky überträgt das Damen-Golf-Highlight der Ladies PGA Tour (LPGA) erstmalig täglich live. Das Ganze findet am heutigen Donnerstag und Freitag ab 16 Uhr sowie am Samstag und Sonntag ab 20 Uhr statt. Neben der Chevron Championship zeigt Sky in dieser Woche zwei weitere Golf-Turniere. Von Donnerstag bis Sonntag wird die RBC Heritage übertragen, das nächste Signature Event im Terminkalender der PGA Tour. Darüber hinaus steht die Ladies European Tour mit den Joburg Ladies Open am Samstag und Sonntag auf dem Live-Programm von Sky Sport.

Alles auf Sky Sport Golf

Die wichtigsten Golf-Turniere der Welt gibt es live im linearen Programm auf Sky Sport Golf. Sky wird die Turniere der DP World Tour und der PGA Tour live übertragen. Darüber hinaus präsentiert Sky Sport den Presidents Cup 2024 sowie regelmäßige Live-Streams der PGA Tour Champions mit Alex Cejka und Bernhard Langer. Hinzu kommt die live oder zeitversetzt ausgestrahlte Ladies European Tour und der Solheim Cup 2024. Auch auf Sky Sport über Sky Q, skysport.de und in der Sky Sport App gibt es exklusive Inhalte wie unter anderem Livestreams mit „Featured Groups“ und „Featured Holes“ bei den vier Majors der Herren sowie regelmäßige Livestreams von der PGA Tour und der PGA Tour Champions.

Für den Empfang der Golf-Übertragungen ist das Sky-Sport-Paket Voraussetzung. Das betrifft auch die zusätzlichen Livestreaming-Angebote auf skysport.de und in der Sky-Sport-App. Auch beim Streamingdienst Wow finden diverse Golf-Übertragungen statt.

Die Golf-Woche in der Übersicht:

Donnerstag, 18. April:

The Chevron Championship, 1. Tag in Texas (USA) ab 16 Uhr bei Sky Sport 3

RBC Heritage, 1. Tag in Hilton Head Island, SC (USA) ab 13.15 Uhr bei Sky Sport Golf

Freitag, 19. April:

The Chevron Championship, 2. Tag in Texas (USA) ab 16 Uhr bei Sky Sport 5

PGA Tour: RBC Heritage, 2. Tag in Hilton Head Island, SC (USA) ab 13.15 Uhr bei Sky Sport Golf

Samstag, 20. April:

Joburg Ladies Open, 3. Tag in Johannesburg (Südafrika) ab 13 Uhr bei Sky Sport Golf

The Chevron Championship, 3. Tag in Texas (USA) ab 20 Uhr bei Sky Sport 4

RBC Heritage, 3. Tag in Hilton Head Island, SC (USA) ab 16 Uhr bei Sky Sport Golf

Sonntag, 21. April:

Joburg Ladies Open, 4. Tag in Johannesburg (Südafrika) ab 13 Uhr bei Sky Sport Golf

The Chevron Championship, 4. Tag in Texas (USA) ab 20 Uhr bei Sky Sport 3

RBC Heritage, 4. Tag in Hilton Head Island, SC (USA) ab 16 Uhr bei Sky Sport Golf

