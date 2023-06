Vodafone: Apple TV+ jetzt auf GigaTV-Geräten verfügbar

Anzeige

Apples Streamingdienst Apple TV+ ist ab sofort auf der TV-Plattform von Vodafone verfügbar. Genutzt werden kann die Apple TV+ App auf dem Kabelreceiver GigaTV Cable Box 2 und auch auf der GigaTV Net Box, die Fernsehen über das Internet auf den Bildschirm bringt.

Genutzt werden kann die Apple TV+ App auf dem Kabelreceiver GigaTV Cable Box 2. Vodafone © Vodafone

Auf Apple TV+ sind preisgekrönte Serien wie Ted Lasso, Severance, Shrinking, Pachinko, The Morning Show, Black Bird, Bad Sisters, For all Mankind, Slow Horses, Tehran, Trying, Servant, Schmigadoon, The Last Days of Ptolemy Grey und viele weitere Serien-Highlights zu sehen. Hinzu kommen Filme wie CODA, ‚The Boy, the Mole, the Fox and the Horse‘ und das erst kürzlich angelaufene Tetris. Live-Sport-Übertragungen, darunter Friday Night Baseball und die Major League Soccer Sendung MLS 360, runden das Angebot ab.

Marc Albers ist Bereichsleiter Breitband bei Vodafone Deutschland. Vodafone © Vodafone

Marc Albers, Bereichsleiter Breitband bei Vodafone: „Mit Apple TV+ integrieren wir nun einen weiteren erstklassigen Streamingdienst auf die GigaTV Plattform, der Filmliebhabern ein abwechslungsreiches Programm mit hochwertigen Serien und Filmen bietet. Weitere populäre Anbieter werden folgen.“

Voraussetzung für den Zugang zu Apple TV+ ist ein Abonnement des Streamingdienstes, das direkt über Apple abgeschlossen wird. Für die Nutzung von Apple TV+ fallen monatlich Kosten in Höhe von 6,99 Euro an. Das Abonnement erneuert sich automatisch, bis es gekündigt wird.

GigaTV auch in Kombination mit Apple TV 4K bei Vodafone verfügbar

Vodafone bietet GigaTV auch in Kombination mit Apples Premium-Unterhaltungsgerät Apple TV 4K (Generation 3) an. Wer bei Vodafone den Tarif ‚GigaTV Net inkl. Apple TV 4K‘ bucht, erhält neben dem Zugang zu GigaTV auch die leistungsstarke Set-Top-Box von Apple als Leihgerät im Paket. GigaTV bietet auf Apple TV 4K klassisches Fernsehen mit bis zu 120 TV-Sendern in SD- und HD-Qualität sowie Zugang zu den Inhalten von bis zu 69 Mediatheken.

Das Bundle aus Premium-Unterhaltungsgerät und erstklassigem TV-Unterhaltungsangebot kostet in den ersten sechs Monaten der 24-monatigen Vertragslaufzeit 9,99 Euro und danach 19,99 Euro pro Monat.

Bildquelle: AppleTVplus: © Apple