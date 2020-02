waipu.tv mit neuen Sendern – DMAX und TLC neu in HD

Zuwachs für waipu.tv: Ab sofort starten Spiegel TV Wissen und Spiegel Geschichte als neue Kanäle. Außerdem sind DMAX und TLC jetzt auch in HD verfügbar.

Die Internetfernsehen- und Video-on-Demand-Plattform waipu.tv nimmt ab sofort zwei Pay TV Kanäle aus dem Bereich Reportagen und Dokumentationen mit ins Angebot: Spiegel Geschichte zeigt Formate, bei denen Ereignisse, Menschen und Momente des 20. Jahrhunderts im Mittelpunkt stehen. Spiegel TV Wissen bietet internationale Formate, die sich um relevante Themen aus Gesellschaft, Kultur, Technik und Umwelt drehen.

Die aktuellen Highlights von Spiegel Geschichte sind unter anderem die Formate „Operation Goldrausch“ oder „Sündenbabel Berlin“, die begleitende Doku zur Sky-Serie Babylon Berlin. Im Programm von Spiegel TV Wissen stehen zurzeit „Rosberg über Rosberg“ und „Deutschlands Mega-Fabriken“. Beide Kanäle sind seit heute Teil des Perfect-Pakets von waipu.tv.

Außerdem sind zwei etablierte Kanäle jetzt auch in HD verfügbar: Mit dem Start von DMAX HD und TLC HD erweitert der deutsche Marktführer für unabhängiges IPTV schrittweise sein Angebot an HD-Kanälen. Nutzern des Perfect-Pakets stehen beide Kanäle automatisch in HD zur Verfügung, innerhalb des Comfort-Pakets werden DMAX und TLC weiterhin in SD ausgestrahlt.