Epson: Bis zu 200 Euro Cashback auf Projektoren

Noch bis zum 15. Juli kann man beim Kauf eines Projektors bei Epson bis zu 200 Euro Cashback bekommen. Auch Kunden in der Schweiz und in Österreich können so sparen.

Cashback-Aktion: Genau zwei Monate lang, nämlich im Aktionszeitraum vom 15. April bis 15. Juli gewährt der Hersteller Cashback auf einige Projektoren. In Deutschland, Österreich und der Schweiz kann man dann so bis zu 200 Euro sparen.

Epson EF-11 und EF-12

Denn für einige Home Cinema Projektoren seiner EpiqVision-Serie gewährt der Hersteller für alle im Zeitraum vom 15. April bis zum 15. Juli gekauften und registrierten Geräte eine Rückzahlung von bis zu 200 Euro beziehungsweise 215 Schweizer Franken. Zu den teilnahmeberichtigten Produkten gehören außerdem die tragbaren Mini-Laserprojektoren EF-11 und EF-12. Und auch die Ultrakurzdistanz-Laserprojektoren EH-LS300W/B und EH-LS500W/B sind dabei.

Cashback beantragen

In wenigen Schritten können Käufer der Aktionsmodelle dann ihren Cashback beantragen. Dazu registrieren sie sich innerhalb von 30 Tagen nach Kauf per Antragsformular auf der entsprechenden Aktionsseite und laden eine Kopie des Originalkaufbelegs. Außerdem müsse ein Foto der Seriennummer des erworbenen Gerätes hochgeladen werden. Die Auszahlung des Cashbacks erfolge dann innerhalb von 30 Tagen nach Antrag per Banküberweisung.

Rückerstattungshöhen nach Modell:

Modell Cash Back D/AT (EUR) Cash Back CH (CHF) EF-11 100,- 110,- EF-12 100,- 110,- EH-LS300W 200,- 215,- EH-LS300B 200,- 215,- EH-LS500B ATV 200,- 215,- EH-LS500W ATV 200,- 215,-

Anträge für Rückerstattungen lassen sich darüber hinaus über folgende Aktionsseiten stellen:

Deutschland:

Deutsch: www.epson.de/epiqvision-cashback



Österreich:

Deutsch: www.epson.at/epiqvision-cashback



Schweiz:

Deutsch: www.epson.ch/epiqvision-cashback

Französisch: www.epson.ch/fr/epiqvision-cashback

Italienisch: www.epson.ch/it/epiqvision-cashback

Quelle: Epson