"100 Code": ZDFneo verschlägt es ins Darknet

Mit der neuen Krimiserie "100 Code" wagt sich ZDFneo ab kommenden Dienstag, den 8. November, ins Darknet. Denn hier trifft sich die auf sadistische Praktiken und perverse Mordfantasien fixierte Gruppe, von der die Serie handelt.



ZDFneo hat den Herbst unter das Motto "Nervenkitzel im Herbst" gestellt. In diesem Rahmen startet der ZDF-Spartensender am Dienstag um 22.30 Uhr mit der Krimiserie "100 Code", die den Zuschauer mit ins sogenannte Darknet nimmt. Im Darknet, dem Internet für Waffenhändler, Drogenbarone, Mörder und andere Kriminelle trifft sich in "100 Code" eine Community, die auf sadistische Sex-Praktiken und perverse Mordfantasien steht.