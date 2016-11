12. Rundfunkpreis Mitteldeutschland - Fernsehen verliehen

Beim zwölften Rundfunkpreis Mitteldeutschland in der Kategorie Fernsehen wurden wieder insgesammt 11.000 Euro Preisgelder für herausragende Beiträge im privaten lokalen und regionalen Fernsehen vergeben.



In Leipzig ist am Freitag der zwölfte Rundfunkpreis Mitteldeutschland - Fernsehen verliehen worden. Ausgezeichnet wurden journalistische und kreative Leistungen für mehr Medienvielfalt und publizistische Qualität. Der Preis wird initiiert von der Medienanstalt Sachsen-Anhalt (MSA), der Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) und der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM). Er gilt als wichtiger Leistungsvergleich unter privaten kommerziellen Fernsehveranstaltern in Mitteldeutschland.