20. Welttag des Fernsehens: TV bleibt beliebtestes Massenmedium

Am 21. November jährt sich der "Welttag des Fernsehens" zum 20. Mal. Trotz Internet und Streamingportalen ist die Bedeutung des Mediums ungebrochen.



Jubiläum der bewegten Art: Am 21. November jährt sich der "Welttag des Fernsehens" zum 20. Mal. Der Gedenktag erinnert an das erste Weltfernsehforum der Vereinten Nationen, das vom 21. bis 22. November 1996 stattfand und sich seither alljährlich damit befasst, wie Fernsehen gesellschaftsrelevante Themen wie Frieden, Sicherheit, wirtschaftliche und soziale Entwicklung sowie Kulturaustausch fördern kann und soll.