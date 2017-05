2017: Das Kinojahr der Superhelden

Der große Hype rund um die Superhelden nimmt jetzt erst richtig Fahrt auf: Bislang durften sich Marvel-Fans und DC-Anhänger über etwa ein bis zwei Filme pro Jahr freuen, doch ab 2017 erscheint beinahe monatlich ein neuer Blockbuster.



Bereits Anfang März startete das Superhelden-Jahr mit "Logan", einem spannenden Streifen über den beliebtesten Charakter der X-Men-Reihe, Wolverine. Danach folgten die "Power Rangers", bekannt aus den 90er Jahren und nun im modernen Gewand.