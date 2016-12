"24"-Neustart ab Februar bei Sky 1

Mit "24" wurde dem Genre "Action-Serie" ein Frischzellenkur verpasst, die nach neun Staffeln allerdings ebenfalls einen Neuanstrich vertrug. Den Neustart "24: Legacy" können Kunden von Sky 1 ab Februar verfolgen.



Als 2001 die ersten Folgen von "24" über die Bildschirme flimmerten, war dies eine Art Revolution. In Echtzeit wurden die Zuschauer Zeuge einer dramatischen Vereitelung eines terroristischen Anschlags durch den Agenten Jack Bauer (Kiefer Sutherland), auch die immer wieder gestellten moralischen Fragen waren vor 15 Jahren keine Selbstverständlichkeit in TV-Serien. Nach insgesamt neun Staffeln und einem Fernsehfilm war allerdings etwas die Luft raus. Doch nun soll die Kultserie wiederbelebt werden: Mit "24: Legacy" startet ein Ableger mit neuer Besetzung, den deutsche Serien-Fans ab 13. Februar bei Sky 1 verfolgen können.