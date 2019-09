25 Jahre "Friends" - Zwischen Nostalgie und neuem Zeitgeist

Vor knapp 25 Jahren saßen die "Friends" zum ersten Mal im Central Perk auf der Couch. Noch heute ist die Sitcom eine Kultserie - und eine, die zeigt, dass die Zeiten sich ändern.



Die Fernseh-Geschichte schrieb den 22. September 1994: Die Tür des New Yorker Cafés Central Perk ging auf, herein kam eine junge Frau im Brautkleid. Sie setzte sich zu fünf anderen jungen Leuten - und das Schicksal nahm seinen Lauf.



Vor nun fast einem Vierteljahrhundert startete in den USA die Serie "Friends" um Ross und Rachel (die im Brautkleid), Chandler und Monica, Joey und Phoebe. Zwei Jahre später kam die Sitcom auch nach Deutschland. Die Schauspieler wurden schließlich zu hochbezahlten Hollywood-Stars - allen voran Jennifer Aniston. "Friends" lief bis 2004, zum Schluss sollen die Hauptdarsteller eine Million US-Dollar pro Folge bekommen haben.