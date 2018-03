25 Jahre Sternstunden: Start ins Jubiläumsjahr beim BR

Vor 25 Jahren tobte im ehemaligen Jugoslawien ein erbitterter Krieg. Der damalige Chef der Programmplanung im Bayrischen Rundfunk (BR), Thomas Jansing, initiierte eine eigene Benefizaktion und gründete den gemeinnützigen Verein Sternstunden.



In den vergangenen 25 Jahren konnte der Verein rund 235 Millionen Euro an Spenden sammeln, mit denen mehr als 2900 Kinderhilfsprojekten in Deutschland und der ganzen Welt unterstützt werden konnten.