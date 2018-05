3sat: Kulturzeit extra über die Filmfestspiele Cannes am Sonntag

Bis diesen Samstag locken die 71. Filmfestspiele in Cannes noch die Prominenten der Filmwelt. Morgen sendet 3sat dann ein resümierendes "Kulturzeit extra: Filmfestspiele Cannes 2018".



Auch wenn nirgendwo das Kino glamouröser zelebriert wird als an der Croisette, brodelt es in diesem Jahr ganz gewaltig hinter den Kulissen. Die politische Weltlage und Diskussionen um die Zukunft des Kinos sorgten bereits im Vorfeld des Festivals für Schlagzeilen.