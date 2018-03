3sat: Themenwoche zu Visionären und Utopien

Anfang April dreht sich bei 3sat eine Woche lang alles um visionäre Denker und revolutionäre Ideen. In über 20 Sendungen, darunter 13 Erstausstrahlungen widmet sich der Sender Menschen, die für ihre Visionen von einer besseren Zukunft mit aller Kraft gekämpft haben.



Den Auftakt macht am Sonntag, den 8. April, um 21.35 Uhr, der Spielfilm "Gandhi". Am darauffolgenden Montag starten die Wochentagsmagazine "Nano" und "Kulturzeit" ihre jeweils dreiteiligen Reihen zur Themenwoche "Visionäre und Utopien".