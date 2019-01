3sat: Zahlt die junge Generation für das neue Rentengesetz?

In dem 3sat-Wirtschaftsmagazin "makro" wird das neue Rentengesetz 2019 genau unter die Lupe genommen. Unter dem Titel "Rente - Alt gegen Jung" wird geklärt, ob junge Menschen die Leitragenden des Rentenpakets sind.



Am Freitag (25. Januar) zeigt 3sat "Rente - Alt gegen Jung" in Erstausstrahlung. Darin will das Wirtschaftsmagazin "makro" der Schattenseite des neuen Rentengesetzes auf den Grund gehen, das mit dem Jahresbeginn 2019 in Kraft getreten ist.

So soll das neue Rentenpaket der Altersarmut entgegenwirken. Deutsche, die gering verdienen, eine Erwerbsminderungsrente beziehen oder wegen der Kinder zu Hause sind, werden mit der Gesetzesänderung Verbesserungen versprochen, schildert man bei 3sat. Jedoch könnte das Rentengesetz für andere schwere Folgen haben.



So soll in "makro" untersucht werden, ob die junge Generation am Ende die Lasten der milliardenschwere Reform tragen muss. Immerhin haben es junge Menschen oft auf Grund befristeter Arbeitsverträge, prekären Jobs und wachsender Lohnungleichheit nicht leicht.



Ob es eine Antwort darauf gibt, erfahren 3sat-Zuschauer am Freitag (25. Januar) um 21 Uhr in "Rente - Alt gegen Jung".