5G: Mobilfunk-Netzbetreiber bekommen Konkurrenz von 1&1

Jetzt will auch 1&1 Drillisch bei der Auktion für den ultraschnellen Mobilfunkstandard mitmischen. United Internet wird damit zum Rivalen für die großen Mobilfunk-Netzbetreiber bei der 5G-Frequenzversteigerung im Frühjahr.



Am Freitag ist Anmeldeschluss für alle, die sich im Frühjahr an der 5G-Auktion der Bundesnetzagentur beteiligen wollen. Wie der "Stern" berichtet, hat sich nun noch 1&1 Drillisch dazu entschieden, bei der Auktion für den ultraschnellen Mobilfunkstandard teilzunehmen.