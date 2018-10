5G mit oder ohne Lücken?

Die Verbraucherzentrale fordert den 5G-Ausbau bis in den letzten Winkel. Der Entwurf zu den Vergaberegeln der 5G-Auktion im nächsten Jahr sieht allerdings die flächendeckende Versorgung Deutschlands nicht vor.



Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hat sich für eine lückenlose und flächendeckende Versorgung Deutschlands mit der fünften Mobilfunkgeneration ausgesprochen. Der Entwurf zu den Vergaberegeln für die 2019 geplante 5G-Auktion der Bundesnetzagentur sei aus Verbrauchersicht enttäuschend, erklärte der Verband am Dienstag in Berlin.